九巴再推8條城市線玩Buscation　2A經11條「打卡」屋邨尋訪舊香港

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-04-13 08:37

新冠肺炎疫情襲港逾年，市民無法外遊，便在空餘時間本地遊，九巴乘勢出擊，推出「Buscation」，繼去年底介紹多條遊巴士河到南生圍等郊外的路線外，趁着初夏來臨，再推8條城市線，帶大家在港、九、新界來一個深度遊。 其中來往美孚至觀塘樂華邨的2A線則會途經11個舊公共屋邨，包括蘇屋邨、坪石邨等，部份屋邨近日更成為「打卡」勝地，如啟業邨籃球場、坪石邨天井，以及彩虹邨天台球場等。

從美孚登上2A巴士線，首個抵埗的屋邨是在60年代初落成、長沙灣的蘇屋邨。（資料圖片／洪業銘攝）

第一站：蘇屋邨

從美孚登上2A巴士線，首個抵埗的屋邨是在60年代初落成、長沙灣的蘇屋邨。蘇屋邨在2010年重建，為保留歷史痕迹，房屋署保育了「蘇屋三寶」，即金漆大門牌、昔日用作售賣火水的小白屋，以及「燕子亭」。

「燕子亭」是1998年由壁畫學會的籌組成員兼畫家麥榮繪製，刻劃了重建前的蘇屋邨面貌，面積超過120平方米，重建後，麥榮除了親手修復這幅壁畫，更為旁邊另一個涼亭繪製另一幅新壁畫。

第二站：李鄭屋邨

離開蘇屋邨後，市民可以到鄰近的李鄭屋邨，該屋邨同樣是香港歷史悠久的公共屋邨之一。

政府在1955年把李鄭屋開拓成徙置區，平整地盤期間，在原擬興建C、D座的位置，發現一座東漢時期的磚室古墓，出土58件明器，包括陶製器皿及青銅器物。

古墓現已闢作李鄭屋漢墓博物館作永久保存。

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第三站：彩虹邨

離開長沙灣後，2A線可以帶大家到打卡熱點——彩虹邨天台球場。

彩虹邨在60年代落成，公屋外牆漆上彩虹色，走上停車場上蓋的球場，整個彩虹色的屋邨盡入眼簾，喜歡伸展筋骨的人可以到球場與年輕人「猜波」，喜歡打卡的人，球場不同角落都十分適合拍照留下青春的倩影。

離開球場，再走幾步便會到邨內的街市，走進街市猶如坐上時光機，瞬間倒流到80年代，內裏除了有現時已十分罕見的辦館和漫畫店，還有舊式髮廊，不少上了年紀的英俊男士在光顧剃鬚和恤髮。

第四站：坪石邨

彩虹邨旁便是坪石邨，此邨在70年代落成，邨內各座雙塔式大廈都設有天井，不少攝影發燒友均愛到此一遊「打卡」。

房委會2010年斥資1.3億元活化此邨，並增建多用途活動中心，中心內設有回憶閣，陳列具紀念價值的物品，包括前港督戴麟趾爵士於1971年到訪坪石邨的珍貴照片，以及昔日坪石邨街坊的生活照，記載着坪石邨40多年的歷史。

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第五站：啟業主場

此趟Buscation最後兩站，便是位於九龍灣的「啟業主場」，球場的街頭風格配上區內的工業區，別具風味。

球場佔地2萬平方呎，集合多功能於一身，包括3個籃球框的特色投籃、羽毛球場、3人足球場、緩跑徑及兒童空間。

球場內多個角落均寫上「香港運動員唔係垃圾」、「不到最後，不算終結」等流露着香港精神的勵志字句。

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第六站：樂華南邨

在總站樂華南邨的停車場天台有兩個「藍色隧道」，隧道由多個淺藍色圓形開口水泥牆組成，走入一個又一個圓圈，猶如踏上一條淺藍色背景的時光隧道。

淺藍色的牆壁雖然簡單，卻散發着「文青風」，吸引少男少女到場「打卡」，記者到場當日更有父母帶同子女拍照，留下成長的印記。

上落巴士四次 盛惠$24.8

整條2A線途經11個舊公共屋邨，若跟記者的足迹玩Buscation，基本上需要走上巴士4次，車資合共為24.8元，有興趣在城市尋蹤的市民，更可以到其他屋邨遊歷，欣賞香港屋邨的特色。

九巴2A線在1952年12月開辦，當初僅往來深水埗碼頭至九龍城，但一年後因為牛頭角徙置區人口增加，路線由九龍城延伸至牛頭角，此路線在1967年6月一度停辦，4個月後復辦，至1996年再將路線延長至美孚，成為現時往來美孚和觀塘樂華邨的路線。

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八條城市Buscation路線 遍布港九新界

2A線行走九龍逾半世紀，見證了九巴的巴士演變，如提升至空調服務、增設八達通轉乘優惠、增設到站時間預報，而現時此路線途經專營巴士低排放區，因此行駛的巴士必須達到歐盟五型或以上排放標準。

九巴亦推出了另外7條城市Buscation路線，包括中環、荃灣、屯門、錦田、粉嶺、馬鞍山和大澳，這個夏天可以在港、九、新界的大街小巷探秘。