食環出「填紙仔」範本須簽名　填假資料即違法　海外針卡亦享優待

撰文： 陳淑霞 林穎嫺 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-29 19:26

政府的「疫苗氣泡」計劃今（29日）生效，已打一針的市民可以進入酒吧、卡拉ok、麻雀館等處所，食肆亦可按員工和食客接種疫苗的程度，放寬堂食限制，相關餐廳的食客亦必須要使用「安心出行」。 食物環境衞生署今（29日）向各食肆發出電郵，要求負責人確保未有使用安心出行的食客，填妥官方指定表格，當中必須簽名作實及申報其年齡群組，表格亦列明，顧客如填寫虛假資料，即屬違法，此即意味現時由食肆自行製作、格式有異於範本的「填紙仔」已無效。 至於在內地或海外地區接種了疫苗的市民，亦有官方表格供顧客申報，顧客亦須出示當地的針卡，商店須保留相關表格31日。

官方電子針卡以及食環署掃瞄針卡二維碼的手機應用程式，只能查閱在本港打針的資料，在內地接種國藥疫苗，甚至在海外打針的市民是否不能受惠於「疫苗氣泡」和下月26日啟航的新加坡「旅遊氣泡」。商務及經濟發展局回覆查詢時指，只要世界衞生組織或打針當地的政府認可該疫苗，持有紙本或電子針卡的市民都可以前往新加坡，登機前要向航空公司職員出示針卡，即注射國藥疫苗的接種者都合資格參與。

食肆及酒吧等處所如何核實顧客已在海外打針？食環署今日在官網上載在香港以外地區接種新冠疫苗申報表格，客人出示在海外接種疫苗針卡的同時，亦須填妥表格，申報在何處接種，並表明是接種了第一劑或已完成接種。商店須保留相關表格31日，以供當局查核，表格上表明，若員工或顧客作出虛假聲明或提供虛假資料，即屬違反第 599F章的規定，可處定額罰款5,000元。

▼應用程序使用步驟▼

另外，「疫苗氣泡」將食肆分為A、B、C及D類，其中C類及D類是新安排，容許食肆在員工已接種疫苗的前提下，放寬營業時間及每座入座人數，另食客亦必須使用「安心出行」，如果希望八人一枱，全部食客亦要已經完成打針。餐廳亦可選擇維持現狀，但營業時間及入座人數則不會放寬。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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現時所有市民進入餐廳前，必須使用安心出行，或「填紙仔」申報個人資料。有餐廳以Google form 要求食客以電子方式填寫，亦有食肆自行製作表格。另表格大小亦有不同版本，不少餐廳將表格剪裁成較細尺寸，以節省資源。

食環署今日亦向業界發出電郵，並附載個人資料申報表格範本，表格一式兩頁，內文列明B至D類處所，其食客必須填妥該份表格。表格又指根據《規例》，處所負責人有責任檢視顧客提交的表格是否已填妥，另須保存表格31 天，以供執法人員查核 。

表格亦有加插「權責聲明」，列明若顧客作出虛假聲明或提供虛假資料，即屬違反第 599F 章的規定，可處定額罰款 5,000 元 。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

此外，該份官方表格亦要求食客簽名作實，及申報其年齡組別，相信是與法例賦予的轄免權有關，新規例下，可容許由成人陪同、未滿16歲者，及65歲或以上可選擇填寫表格，毋需強制使用安心出行。表格亦清楚標明收集個人資 料的目的。

究竟自行製作「紙仔」是否全面禁用、有否緩沖期，以及未有使用官方表格，餐廳會否面臨處分等，《香港01》已向食環署作出查詢。

▼4月28日，港九麻雀商會展示重開防疫安排▼

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至於因健康問題未能接種疫苗的員工和顧客，同樣有官方表格可供申報，員工須申報處所名稱、類別、地址，以及牌照號碼、許可證號碼或商業登記號碼，他亦須附上自己的姓名、手提電話，並簽署作實，其所屬店舖須保留有關表格、其醫生證明書及檢測陰性結果31日，以供查核。

至於顧客，相關表格僅供要參加在「D類食肆」舉辦的宴會之用，食客要向食肆負責人出 示醫生證明書及3日內的陰性檢測證明外，亦要填妥表格，包括其姓名、聯絡電話、參加宴會的日期和時間，食肆要保存其醫生紙、檢測結果和表格31日。

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