李偲嫣鳏夫謝鋮浚　染疫被歧視自嘲似異形　康復後已打齊兩針科興

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-30 15:15

新冠肺炎襲港至今共發現一萬多個個案，這個傳播性高的疾病令人人自危，「正義聯盟」創黨主席李偲嫣染疫過身，其夫謝鋮浚同樣確診，被送到亞博治理數日後驗出抗體康復出院。面對最愛的「小女孩」離世，謝感到難過，面對網友的「祝賀」、鄰居的歧視，他默默接受，慨歎自己為「生化異形」但失去至愛的傷痛蓋過憤怒。

然而，言談間，他說自己有抗體好「安全」，但記者也感受他「自我歧視」，擔心回家面對父母造成「兩次悲劇」，又於康復後90日內即時接種兩劑科興疫苗，擔心影響他人。然而，根據衛生防護中心表示，新冠肺炎康復者僅需接種一劑疫苗。

「正義聯盟」創黨主席李偲嫣染疫過身其夫謝鋮浚同樣確診送到亞博治理數日後驗出抗體康復出院，面對最愛的「小女孩」離世，謝感到難過。（李澤彤攝）

新冠肺炎襲港至今共發現一萬多個個案，這個傳播性高的疾病令人人自危，擔心被外界感染。染疫者既要治理自身疾病，又擔心影響他人。去年12月，「正義聯盟」創黨主席李偲嫣染疫過身其夫謝鋮浚同樣確診送到亞博治理數日後驗出抗體康復出院。面對最愛的「小女孩」離世，謝感到難過，但不少跟李偲嫣持不同政見的人士在她離開後，仍留言給他「祝賀」，內心百感交集，「你地有幾遠大理想都好，佢離開咗，如果係你屋企人，你又會點呢？我覺得唔洗咁樣。」他說日前仍有零星的人向他傳相似的說話。

出院之後，謝除了處理太太的後事，又要面對外界的目光。「我返到屋企發現門口放置一個新嘅垃圾袋，之後有人同我講我掉出黎嘅垃圾要放別處，我就諗，我先最安全，點解要歧視。但我唔計較啦！搞到我好似生化異形要隔離，嗰時得一個人面對…但係我唔識嬲，因為我無咗我心愛的人，我的小女孩。」但時間過了，他回想起別有感覺，「個垃圾袋好似呢排先拎走，我都好返三個幾月啦…諗返我應該要嬲嘅，但過去就算了。」又指若留下的是李偲嫣，必定為自己「抗爭到底」。

謝鋮浚說，康復四個月後，身心已漸漸平伏才願意再次接觸朋友，然而，言談之間，也感受到，染疫令他有所避忌，直到現在，他仍不大願意接觸父母，每次放下零食、用品後匆匆離開，又不願遷回家中居住，擔心感染他們，「佢地年紀大，我唔想一個家庭有兩個悲劇。」

他在康復後的第三個月，考慮過抗體數量可能下降，急急接種科興疫苗，「我夠三個月時咁啱無復必泰打，我就即時打科興，我信政府制度支針無問題。」並於上周接種第二針，記者問到康復者要否查詢疫苗接種數量跟未曾接種的的人士，有否分別，他說，「我有講我感染過，但中心話可繼續打兩針，我之後又無唔舒服。」

他解釋，自己「戰勝」過病毒，短時間內康復，相信再感染機會低，接種疫苗主要為保護他人外，想盡快到英國旅遊，又笑言若有「疫苗歧視」，接種科興疫苗不得到外地遊，會首次上前線「上街抗議」。

呼吸系統科專科醫生梁子超認同委員會看法，認為康復者的抗體較疫苗「有效」，加上再次確診的機會比較低，認為補充一支疫苗已經足夠，不用接種兩劑。（資料圖片）

早前衛生防護中心的兩個科學委員會指，因大部分康復者抗體可維持6至9個月，建議康復者可在出院後3個月內接種科興或復必泰疫苗，亦只需打一針，不需再打第二針。謝接種了兩劑疫苗，會否有不良後果？ 呼吸系統科專科醫生梁子超認同委員會看法，認為康復者的抗體較疫苗「有效」，加上再次確診的機會比較低，認為補充一支疫苗已經足夠，不用接種兩劑。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

他說，本港現時能夠接種的兩種疫苗，其中復必泰暫時的數據顯示，康復者只要接種一次就足以保護，若接種兩次，擔心會較未感染者的副作用更嚴重、顯注。他又以美國及以色列為例，部分30歲以下人士，接種後出現心肌炎，現時雖不肯定有沒有直接影響，但數據上確顯示有此可能；而科興疫苗則未見有關數據，但國家衞生健康委員建議有關人士只需接種一劑科興疫苗，梁認為說法有一定根據。

此外，衞生防護中心則回覆說，政府正着手跟進新冠病毒病康復者的疫苗接種紀錄，當中包括「電子針卡」及相關顯示程式上，識別有關人士只須接種一劑的新冠疫苗，當局亦會在疫苗接種預約系統上作出相應的調整。