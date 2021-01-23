李偲嫣離世逾1個月　丈夫謝鋮浚舉辦「追偲會」悼亡妻

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-01-23 17:28

正義聯盟發起人李偲嫣去年12月16日離世，死後確診新冠肺炎，她丈夫謝鋮浚其後亦確診。 李偲嫣的丈夫謝鋮浚今（23日）舉辦「追偲會」，邀請數十名她的好友出席，包括經民聯立法會議員梁美芬、導演高志森等，亦製作了短片追悼亡妻。

李偲嫣的丈夫謝鋮浚在追思會上壓軸發言，哽咽表示太太離去後有很多人關心他的情況，甚至有朋友在他隔離期間親自送飯，感激所有送暖的人，相信太太有眾人的愛會安息，感慨表示「人雖死但志不滅」，李偲嫣會永遠活在眾人心中。

梁美芬讚李是有才華的人 「心中的黑玫瑰」

梁美芬追思會上分享與李偲嫣相識的經過，2008年認識她時，已經知道她是一個非常關心教育的家長，及後邀請李偲嫣擔當自己的教育顧問，一同工作期間知道她是一位有行動力、有才華的人，形容李偲嫣是一個俠女，亦是梁美芬心中的「黑玫瑰」，對她的離世感到可惜及哀痛。

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另一名李偲嫣的好友高志森表示，欣賞她有勇氣參選立法會及積極參與政治，敢於發聲，又形容李偲嫣是一個「外方內圓」的人，「外方」是指她有棱有角、對外勇於表達自己，「內圓」是指李對朋友很好，相處時好似細路女。高志森相信，李偲嫣離世前目睹《港區國安法》在香港實施，應該沒有遺憾。