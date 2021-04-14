獨家｜李偲嫣染疫離世逾百日　夫謝鋮浚首度受訪：用餘生去愛她

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-14 08:00

2018年5月，他娶了城中傳奇女子李偲嫣；2020年12月中，李偲嫣感染新冠肺炎，他花盡力氣為她急救，都未能從死神手中搶回愛妻。同樣染疫的「鋮浚哥」謝鋮浚康復回家，一個人對着與太太一起裝飾的粉紅色聖誕樹，睹物思人心痛非常，「平安夜，真係好難過，變咗我一個喺度……我自言自語，好似同佢傾緊偈，好似癡線，人哋會覺得，但我唔會！」

喪妻百多日，清減了不少的謝鋮浚接受《香港01》專訪，沒有灑淚當場，口罩下讓人看到他確實很努力學習忘記至愛離開的痛楚，多次表明會振作、不會做傻事，積極人生。但悲傷回憶總是揮之不去，每晚午夜夢迴，是愛妻最後的掙扎一幕，「佢當日捉實我手臂，呀一聲雙眼一瞪後昏迷不醒，我叫救護車之後，不停做心外壓，我發晒癲一路做，一路大叫救命呀，救命呀。」

他不埋怨遲來的疫苗，休息過後計劃到英國遊玩，為愛妻走下未完成的路，「餘下日子，我會用一生時間去愛佢。」

首披露李偲嫣在家病情惡化過程

「正義聯盟」創黨主席李偲嫣去年12月初發燒，疑染感冒，看過私家醫生及交深喉唾液樣本後，在家休息等候檢測結果，但三四日後仍未收通知。12月16日那天，她不適留在床上休息，他陪伴在側，突然太太捉實他手臂，「呀」一聲雙眼一瞪後昏迷不省。

有急救牌的謝鋮浚為她做心外壓急救，直至救護員到來送她入院。他說，醫護人員為她打了多劑強心針都無效，約一小時後宣告死亡，沒有機會留下遺言。這日是結婚第956天，他在數小時間變成鰥夫。經過百日沉澱，謝鋮浚應邀受訪，告訴記者這一幕。

李偲嫣離世過百日，作為丈夫的李鋮浚仍在學習忘記至愛離開的痛楚。（李澤彤攝）

比起在2018年婚禮上，謝鋮浚清減了不少，但精神不錯。未開始說往事前，他兩度向記者說：

我要同朋友講明，我不會自殺，我無諗過走呢條路。 謝鋮浚

平安夜康復回家 眼前是6呎高粉紅色聖誕樹

他憶述失去李偲嫣的首個星期，日日不吃不喝，只有哭，帶著口罩嚎哭，一下子瘦了十多磅。那一個星期，他經歷檢疫、確診，到亞博社區治療中心治療。在12月24日平安夜康復回家，看着二人一同裝飾好的6呎高粉紅色聖誕樹，更憶故人，「偲嫣好鐘意粉紅色，生前好努力裝飾，我自言自語，好似同佢傾緊偈，好似癡線，人哋會覺得，但我唔會！」

我喊係因為我真係失去咗，我無可能再見到佢，足足一個月，眼底長期有「一泡水」，原來喊到無淚水係最痛苦。 謝鋮浚

在亞博時也要處理太太後事，期間收到之前提交檢測樣本「陰性」報告，感到異常諷刺，「我唔會嬲，但唔明點解安排咁混亂，我又一直收唔到報告，要檢疫又兩三日無安排，我好擔心影響到人。」

與同路人分享 走出悲痛

日子天天的過，再哭也不會有奇跡，他學習忘記失去太太的傷悲，與同樣經歷的朋友分享，好好地吃東西，「我呢個年紀唔好好吸收蛋白質，會好易老。」不想與朋友見面的他，只能慢慢學習見人，「其實我唔多想見朋友，佢地一講，我又要諗返太太。」

到了今日，他仍睡在那張令他發着惡夢要醒的床上；座駕裡有太太遺物、化妝用的LED燈，通通保留着。那有一日真的願意抽身出來？「我掉咗嗰張床單，但我當然仍睡在嗰張床架，在車上、每日起身，久唔久都諗起佢。」

李偲嫣在生時是政界名人，離開時充滿傳奇，「我唔會理佢其他事，我最多是為他運送物資，接佢出入，幫佢影相，我只係單純想同佢談戀愛。」他一聽到太太的名字，每個回憶縱是苦澀的，總是微笑。

佢整個人生總是一浪接一浪，我都係當作不同範疇學習咁。 謝鋮浚

於酒店第一次見面 被指是與李偲嫣上房「中坑」

謝鋮浚說起認識到太太後，看到人生很多的「第一次」，最大改變是首穿粉紅色衫、自拍，又笑說只用手機程式拍照而未曾「P圖（修飾）」。他多次強調未認識太太本人前，不知道她有多高「知名度」，記者表示不相信，他即反駁說：「我同佢第一次見面，去酒店聽歌被雜誌影到，條題仲要話佢帶『中坑』上酒店房，同事知道後問我知未，我先知佢原來咁出名。」他笑說介意稱他「中坑」，又指去酒店不一定上房間。

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領太太死亡證：紙質與婚姻證書一樣

謝鋮浚曾想過二人白髮蒼蒼，80歲時仍拖手上街市買菜，過簡單生活，但今生今世不能成真。經過多個月，剛剛處理好太太的遺物，衣服、化妝品、日用品，部份已棄掉、部份已捐到教會，「所有嘢都係我同佢一齊買，我好多都清走，但香水我唔會掉，我想聞到個種香味，佢主要用miracle香水，我哋有幾支。結婚戒指我收埋咗。但原來，有種好難形容的心痛。」

他早前已領取太太的死亡證，收到一刻是另一個震撼，「原來個紙質、格式同婚姻證書一樣，呢張紙我好唔想收到。」因為，這代表一切已經完結。

將去英國旅行 完成李偲嫣心願

李偲嫣離開也快四個月，「我應承同佢再去旅行，想去英國旅行，我熟當地，會車佢去唔同地方玩，好多地方都未去。但我移民就唔去英國啦，我會去大灣區……餘下日子，我會用一生時間去愛佢。」接下來的生活，是為太太走下未完成的旅程，並學習面對今年的12月16日。