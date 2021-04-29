視藝教師「vawongsir」發表政治漫畫遭投訴　被裁專業失德

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-29 20:39

在網上以「vawongsir」名義發表政治漫畫，結果遭人向教育局匿名投訴的黃老師，被教育局裁定專業失德投訴成立。 早前已不獲學校續約的黃老師，在網上發表帖文透露，當局的判詞指控其漫畫對政府或警察提出「無理」指控，「例如法治已死、警黑勾結」等，目前暫時未知道處分裁決。他指，雖然對情況已作最壞打算，對於「原來視藝教師課餘畫畫也是錯」而仍耿耿於懷。 教育局回覆查詢表示，不會就個別個案作出評論。

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以「vawongsir」筆名畫政治漫畫的黃老師在公開帖文表示，2020年初被人「匿名」向教育局投訴，半年後其任教學校以「資金不足」為由不予續約。

在這一年半之間，黃老師表示，雖然已作最壞打算，但對於「原來視藝教師課餘畫畫也是錯」仍然耿耿於懷。他又透露，當局「最諷刺」的是在判詞指「vawongsir的漫畫對政府或警察提出『無理』指控，例如法治已死、警黑勾結⋯⋯ 」

他表示，暫時未知道有何處分，不管是予以譴責，或是成為「釘牌」第三人，「隨著政治清算不斷擴大，終有一天都難以再踏進校園授課。」他又認為，未來在香港要成為教師，需要宣誓效忠《基本法》及經審查的距離已經不遠。

教育局回覆查詢表示，不會就個別個案作出評論，重申若有關指控明顯地涉及違反社會一般接受的道德標準的言論或行為，或危及學生的安全及健康成長，即使是不具名的投訴，當局亦有責任嚴肅跟進。局方重申，如情況嚴重者，會考慮依據《教育條例》取消有關教師的註冊；如個案未至取消註冊的程度，會按個案的性質和嚴重性，向有關教師發譴責信、警告信或勸喻信等。

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