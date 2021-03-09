屯馬線｜港鐵公布宋皇臺站車站內部照　市民質疑文物「去咗邊」

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-03-09 16:59

港鐵沙中線土瓜灣站工地早年發掘出宋元古井的文物和遺跡，而根據港鐵在2017年公開最終考古報告，宋皇臺站車站內將會設置展櫃供古蹟辦展示在考古工作區發現的文物，裝飾和藝術設計亦以圖像方式展示來凸顯地區歷史。近日港鐵發布了屯馬線三個車站包括宋皇臺站的站內圖片，不過有網民指出，相中並未見到港鐵當年強調會加入的「考古元素」，質疑文物「去咗邊」同時，亦認為即使真的有設置展示櫃，其規模亦無法與台北捷運北門站的同類文物陳列相比。

2014年，港鐵沙中線宋皇臺站工程施工期間發現宋元古井，工程造價亦因考古工作而上升起碼41億元。為了保育出土的考古遺蹟，有指港鐵將於車站頂建混凝土井槽，讓政府部門日後可以在原位置、原水平重置宋元古井和晚清水槽；車站大堂的假天花亦會改為透明玻璃，讓公眾可以觀賞遺跡。此外，車站內會設置展櫃展示文物，站內的裝飾和藝術設計亦會融入考古元素，以圖像方式展示，凸顯地區歷史。

近日港鐵在網站上公布屯馬線三個車站包括宋皇臺站的圖片，相中除了見到設施如升降機、扶手電梯、洗手間及育嬰間等之外，亦見有一個本地陶藝家的藝術作品。不過相片引起不少網民討論，認為設計「好Hea」，同時批評為何當年發掘到的文物在站內完全不見蹤影。其中Facebook專頁「香港規劃情報」在帖文中表示「完全看不到有甚麼特色可言」，批評「難道有展版介紹已經是特色？」；另一個Facebook專頁「火車未到站 Train Not Arriving」則認為，市民不用對車站的展示櫃抱有太大期望，認為其數量及展示方式均無法與台北捷運北門站同類文物陳列比擬。

香港01正就事件向港鐵和古蹟辦查詢。