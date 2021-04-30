10億資助舊樓修渠　明起接受申請　首階段處理未遵屋宇署命令樓宇

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-30 19:18

因應新冠肺炎疫情惹起公眾關注樓宇渠管情況，財政預算案公布預留10億港元，由市區重建局推出「樓宇排水系統維修資助計劃」，支援合資格業主進行渠管維修工程。市建局今日（30日）公布，將於明日（5月1日）起接受首階段申請，將集中處理尚未遵辦屋宇署就公用渠管發出法定命令的樓宇。

新一份《財政預算案》預留10億元，以資助超過3,000幢老舊樓宇維修渠管。（資料圖片/羅君豪攝）

市建局指，「樓宇排水系統維修資助計劃」首階段將集中處理尚未遵辦屋宇署就公用渠管發出法定命令的樓宇申請，主要涵蓋樓宇排水系統所需勘測、維修或改善工程的公用渠管；及位於公用渠管附近、供個別單位之用，但並非位於個別單位內的分支喉管。合資格樓宇的資助可達有關工程費用的八成，視乎樓宇住用單位數目，最高資助額為12萬至100萬元。

市建局將於稍後接受其他合資格樓宇的申請，並適時公布詳情。資助計劃除接受合資格樓宇的申請外，屋宇署亦會按風險，主動介入尚有仍未遵辦與公用渠管相關法定命令、而業主未能自行籌組有關工程的樓宇，行使其法定權力代業主進行工程。該些業主無需作出申請，亦能受惠於資助計劃。

發展局局長黃偉綸（左二）及市建局主席周松崗（右二）簽署「樓宇排水系統維修資助計劃」的合作備忘錄。（市建局圖片）

市建局指，為減低圍標的風險，除已於5月1日前已為工程合約進行招標，或已委聘合資格註冊承建的樓宇外，業主參加資助計劃時，必須使用市建局「招摽妥」 內的電子招標平台，招聘合資格註冊承建商。

市建局會向業主提供與委聘承建商相關的實務指引、標準標書及合約文件。資助計劃的申請表格和申請須知，可於明日起在「樓宇復修平台」網頁下載，及於指定地點索取。