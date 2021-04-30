變種病毒｜東涌延長強檢至周日　海港城等患者到訪場所須第3檢

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-30 18:33

東涌映灣園一名39歲菲傭（個案編號：11773）及同住的10個月大女嬰確診雙重變種病毒，料由外傭傳染給女嬰。全幢映灣園悅濤軒第11座住戶映灣園第11座共400戶居民需要檢疫，而外傭曾到訪的多個地點亦納入強制檢測，多個東涌臨時檢測中心大排長龍。 食衞局長陳肇始今日（30日）表示，帶有變種病毒的確診個案曾到訪的地方都會納入強制檢測2至3次，早前一名帶有N501Y變種病毒株的印度裔男子曾到訪的海港城、長洲等，今晚（30日）都會再被列入強制檢測公告。換言之，東涌排長龍檢測情況，料再要多現兩次，而因應今日大批市民檢測，當局決定再找地點加開檢測站，並延長限期至5月2日。

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累計253宗變異病毒感染

衞生防護中心總監林文健表示，本港至昨日錄得253宗變異病毒感染，當中有129宗為英國變種病毒、43宗為南非變種。他指，今日確診的映灣園外傭，在4月23日開始有咳嗽，至4月26日才求醫及接受病毒檢測。林說，現時追蹤到的密切接觸者，有300人要送往檢疫，但未有全部檢測結果。林說，外傭病發前14天曾到超級市場、街市，亦曾見兩名朋友，及去教堂唱歌，同場渉200名參加者，當中有89人已入檢疫中心。

外傭照顧的10個月大女嬰確診，林指，女嬰亦帶有N501Y及E484K變異病毒，CT值為20，即病毒量高，大機會由外傭傳染，而嬰兒的父母檢測結果仍為陰性。

▼4月29日，東映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

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要三度檢測 陳肇始：宜緊不宜鬆

陳肇始說，香港至今在社區發現N501Y變異病毒株的確診個案，而政府處理的手法都一致，當中變種病毒患者曾到的地方須納入強制檢測2至3次，以截斷傳播，故在今天再發公告要求長洲、海港城等地點須再進行第3次強制檢測。



陳肇始表示，明白做法會對居民帶來不便，但對變種病毒的防疫措施「宜緊不宜鬆」。

今增4宗確診少於5宗初確診 帶變種病毒菲傭傳10月大女嬰 昨發病

東涌強制檢測限延至5月2日

是次確診雙重變種病毒的外傭，曾到富東廣場、東薈城等，有區議員稱是「東涌人必去」地點，《香港01》今到東涌北公園、東薈城外等臨時檢測中心，均見出現大批人龍。陳肇始指，會再找地點開檢測站，並延長檢測限期至5月2日（下周日）。她亦呼籲，曾在女傭到訪的5個地點逗留人士，都應盡快檢測，並有結果時盡量留在家中。

政府一口氣擴大強制檢測範圍至東涌及所有外傭，被問到是否有足夠檢測量，陳肇始稱， 本港每日大約有8萬檢測量，知悉深喉唾液樣本包受歡迎，會在東涌門診及郵局等加派樣本瓶，亦期望延長時間，市民多使用預約系統，有序進行檢測。

▼4.30東涌北公園設流動採樣站 大批市民檢測▼