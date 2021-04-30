東涌採樣站逼爆　有人轉到青衣　尚有呢個選擇　一文看清各途徑

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-30 23:26

本港首現社區感染變種病毒個案，患者為東涌映灣園一名外傭，其所到訪的地方如東薈城、富東廣場，被納入強制檢測，相關人士最遲於後日（5月2日）完成檢測，東涌三個採樣站今日（30日）全逼爆。據食物及衞生局資料，受檢人士除了以流動採樣站方式檢測，另外亦有5種檢測途徑，遍布全港各區。

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東涌要等3.5小時「好大鑊啊！」

東涌居民陳小姐今日看到東薈城外檢測站「打蛇餅」後，不禁高呼：「好大鑊啊！」、「點搞啊？」，她表示其友人下午烈日當空下輪候3.5小時才能完成檢測，另一友人較短仍要輪候3小時，她再次慨嘆「好大鑊啊！」

她續指，情況惡劣，擔心檢測站外數百人聚集大增感染風險，下午便在網上預約明午跨區到青衣體育館做檢測，但她不知體育館的位置，反問記者「難唔難去？」

網上有圖顯示，之前極少人到來的荃灣沙咀道遊樂場流動採樣站，今日也「旺」起來，至晚上更大排長龍，未知是否有東涌居民搭車出來做檢測。

荃灣沙咀道遊樂場流動採樣站4月30日晚上，已有長長人龍排隊檢測。（網上圖片)

食衞局昨晚表示，除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。至於持「安心出行」潛在感染通知，或收到衞生防護中心電話短訊通知，提醒盡快檢測人士，亦可於社區檢測中心或流動採樣站免費檢測。以下為6種檢測途徑：

一、流動採樣站

二、社區檢測中心

三、於121間郵政局、20個港鐵站設置的自動派發機或醫管局47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包

四、於醫管局普通科門診診所按照醫管局醫護人員的指示接受檢測

五、自行安排接受由衞生署認可，並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測

六、使用衞生防護中心派發到相關指明地方的樣本瓶（如適用），並按有關指示交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

▼4.30東涌北公園設流動採樣站 大批市民檢測▼

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▼4月29日，東映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼