變種病毒｜有外傭憂副作用仍會打疫苗　工會質疑有事邊個負責

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-04-30 20:50

本港有外傭驗出感染變種新冠病毒，勞福局局長羅致光今日（30日）下午公布，強制全港37萬名外傭，須於5月9日前檢測；而外傭續約時，亦須完成接種兩針新冠疫苗。有外傭指，有少許擔心副作用，但認為身體無大礙，故仍會選擇接種；工會主席則質疑，部分外傭年紀大，患有長期病，反問「有事邊個負責？」，促政府為外傭提供免費身體檢查。

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印傭：為保障自己、他人 會接種疫苗

印傭Khusnul認為，政府規定檢測安排妥當，「大家都安全啲」，僱主亦容許她在平日才做檢測。對於有外傭確診，她說平日出街有做好防疫措施，故不太擔心。她又指，看到新聞報道打疫苗後的事故，對於疫苗副作用感到「驚驚哋」，但她沒有長期病，長遠為保障自己、他人，亦會接種疫苗。

印傭Khusnul直言，對於疫苗副作用感到「驚驚哋」，但自己沒有長期病，長遠為保障自己、他人，亦會接種疫苗，（楊凱力攝）

印傭Maria則表示，早已接種第一劑疫苗，預定於5月初接種第二劑，直言不擔心副作用，「i need to protect myself and other people」（我要保護自己及其他人），反而鼓勵僱主一同接種，亦支持政府要求續約外傭打疫苗的要求。

僱主梁小姐指，不會強迫外傭接種疫苗，「睇佢自己決定，最後都係自己負責，如政府規定要接種無辦法。」（楊凱力攝）

僱主梁小姐指，平時會提醒外傭盡量避免到人多擠逼地方，基於人權理由，亦不會禁止外傭放假，「調返轉頭，你老闆都無可能叫你唔好放假啦？」她稱不會強迫外傭接種疫苗，「睇佢自己決定，最後都係自己負責，如政府規定要接種無辦法」，但擔心外傭未必有能力，向家庭醫生查詢適合接種與否。

香港亞洲家務工工會主席Phobsuk Gasing（左）。（資料圖片／歐嘉樂攝）

家務工工會：政府需為外傭提供免費身體檢測

香港亞洲家務工工會主席Phobsuk Gasing指，部分外傭在港工作多年，年紀較大，或患有長期病如高血壓、糖尿病，質問「有咩事邊個負責？」她相信目前不足兩成外傭已接種疫苗，認為政府進一步交代不接種的詳情，並為外傭提供免費身體檢測，評估是否適合接種。

對於政府要求全港外傭，須於5月9日前完成檢測。她批評，全港有近接近40萬外傭，「一個星期如何完成？」加上不少外傭未必可在平日外出，「要照顧家庭、小朋友」，憂周末檢測站會逼爆。

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