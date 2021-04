變種病毒｜有外傭憂副作用仍會打疫苗　工會質疑有事邊個負責

撰文: 黃詠榆 最後更新日期: 2021-04-30 20:50

本港有外傭驗出感染變種新冠病毒,勞福局局長羅致光今日(30日)下午公布,強制全港37萬名外傭,須於5月9日前檢測;而外傭續約時,亦須完成接種兩針新冠疫苗。有外傭指,有少許擔心副作用,但認為身體無大礙,故仍會選擇接種;工會主席則質疑,部分外傭年紀大,患有長期病,反問「有事邊個負責?」,促政府為外傭提供免費身體檢查。

印傭:為保障自己、他人 會接種疫苗

印傭Khusnul認為,政府規定檢測安排妥當,「大家都安全啲」,僱主亦容許她在平日才做檢測。對於有外傭確診,她說平日出街有做好防疫措施,故不太擔心。她又指,看到新聞報道打疫苗後的事故,對於疫苗副作用感到「驚驚哋」,但她沒有長期病,長遠為保障自己、他人,亦會接種疫苗。

印傭Maria則表示,早已接種第一劑疫苗,預定於5月初接種第二劑,直言不擔心副作用,「i need to protect myself and other people」(我要保護自己及其他人),反而鼓勵僱主一同接種,亦支持政府要求續約外傭打疫苗的要求。

僱主梁小姐指,平時會提醒外傭盡量避免到人多擠逼地方,基於人權理由,亦不會禁止外傭放假,「調返轉頭,你老闆都無可能叫你唔好放假啦?」她稱不會強迫外傭接種疫苗,「睇佢自己決定,最後都係自己負責,如政府規定要接種無辦法」,但擔心外傭未必有能力,向家庭醫生查詢適合接種與否。

家務工工會:政府需為外傭提供免費身體檢測

香港亞洲家務工工會主席Phobsuk Gasing指,部分外傭在港工作多年,年紀較大,或患有長期病如高血壓、糖尿病,質問「有咩事邊個負責?」她相信目前不足兩成外傭已接種疫苗,認為政府進一步交代不接種的詳情,並為外傭提供免費身體檢測,評估是否適合接種。

對於政府要求全港外傭,須於5月9日前完成檢測。她批評,全港有近接近40萬外傭,「一個星期如何完成?」加上不少外傭未必可在平日外出,「要照顧家庭、小朋友」,憂周末檢測站會逼爆。

