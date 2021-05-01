變種病毒｜理大基因排序分析　揭社區恐現兩條變種病毒傳播鏈

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-01 20:17

南非變種病毒襲港，理工大學的基因排序發現，東涌映灣園菲傭（第11773宗）、菲傭照顧的10個月大女嬰（第11774宗）和佐敦伯嘉士大廈的印裔男子（第11643宗）的病毒基因100%相同。 團隊指出，結果反映印裔男和東涌菲傭之間有傳播關係，但到底如何傳播、中間隔了多少代傳播者，都仍是未知之數，社區中或有不少隱形傳播者。 團隊又指，另一個變種病毒個案、居於堅尼地道8號的菲傭的基因與印裔男完全不同，而這名菲傭曾進入社區，代表社區中或有兩條變種病毒的傳播鏈。

在「B.1.351」一格中，紅色框內的是三宗基因相同的個案，而居於堅尼地道8號的菲傭就由藍色框標示，兩者的基因相差甚遠，而且菲傭的病毒較接近原始南非病毒株。而在「B.1.1.7」的一格，就是西營盤華美達酒店的另一間房的患者，顯示二人是感染英國變種病毒，而非南非。 （理大提供）

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，他和團隊在4月做了50多個樣本的病毒基因排序分析，昨晚通宵分析東涌映灣園菲傭的個案，結果發現她是感染南非變種病毒(B.1.351)，再將她和其他南非變種病毒個案的基因作比對，證實與印裔男100%相同，並無突變。

他稱，自去年9月30日發現中環IFC一名廚師感染到尼泊爾病毒株後，該款病毒株一直在港傳播，跳舞群組及近月的本地個案都屬這款病毒株，而IFC廚師和跳舞群組個案的病毒基因都是100%相同，反映他們是同一感染源頭，個案之間有傳播關係。現時發現到印裔男和東涌菲傭的病毒基因100%相同，也意味兩人之間有傳播關係。

蕭傑恒又指出，堅尼地道8號的菲傭曾在社區逗留數天才確診，不排除在社區內有造成傳播；而印裔男亦有傳染到他人，因此社區內有可能有兩條變種病毒傳播鏈。 （記者會片段截圖）

不過，印裔男與東涌外傭都無到過同一地點，到底二人之間如何傳播？他直言或非直接傳播，而是中間有幾代的傳播者，他解釋，由9月至今的尼泊爾病毒株在傳播時，也只是出現了數顆病毒突變，代表即使病毒傳了好多代，其基因仍有可能100%相同。他坦言希望兩人之間只是相隔兩、三代，但中間的傳播鏈是如何形成，仍有待衞生防護中心去追查。

印裔男在檢疫時入住尖沙咀華美達酒店，當局曾懷疑該酒店同層的檢疫人士傳染到印裔男，蕭傑恒取得該酒店4個病人樣本，但當中3人病毒量太低，不能分析，第11550宗個案是唯一可以做到基因排序到的個案，但結果發現這宗個案與印裔男雖然都是感染南非變種病毒，但非完全一樣，估計並非印裔男的感染源頭，但亦不能完全排除印裔男在酒店受感染。至於印裔男的女性朋友，他無取得該病人的樣本，未知基因是否完全相同。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

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另一方面，本港另一宗出現在社區的變種病毒個案是居於堅尼地道8號的菲傭，蕭傑恒稱，這宗個案的病毒基因顯示她都有南非變種病毒，但與印裔男之間的差異更大，二人的基因突變多於十顆。他解釋，一般病毒每個月只會有一、兩顆突變，因此當突變多於十顆時，「應該可以否定兩人之間有關。」而這名菲傭所住的西營盤華美達酒店，他取了8個樣本，另外的7人與這名外傭都不相同，找不到她在酒店內受到感染的證據，他估計這名菲傭在原居地受感染的可能性較大，因為其病毒排序較接近原始南非病毒株，而且她入院時病毒量低，CT值達到38，體內亦已有抗體，料感染日至確診日之間相距8天以上。

蕭傑恒又指出，堅尼地道8號的菲傭曾在社區逗留數天才確診，不排除在社區內有造成傳播；而印裔男亦有傳染到他人，因此社區內有可能有兩條變種病毒傳播鏈。他同意政府要求所有外傭檢測，因為來自菲律賓的患者大多感染南非變種病毒，屬較高風險。