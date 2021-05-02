新冠肺炎｜43%受訪市民被迫停工　社協促港府直接發放現金津貼

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-02 14:20

疫情持續，基層勞工當災。社區組織協會一項調查顯示，43%受訪市民受疫情影響被迫停工，影響生計；36.3%受訪者已零收入逾月，當中20.5%更持續3個月以上。 有三行工人大嘆，疫情期間開工不足，收入大跌，更曾因其工作的地盤出現確診個案，被勒令停工一個月，期間零收入，政府亦無任何停工援助，只能借貸供養一家7口。社協建議港府向受影響員工發放現金津貼，以及考慮設置失業援助金，另應一併為將作調整的在職家庭津貼設立最少6個月追溯期。

社協於今年4月初，成功以問卷方式訪問365名基層市民，女性佔85.8%，44.4%為30至39歲；40.3%為40至49歲。受政府強制措施或停業令影響，無法正常工作的受訪住戶，共有43.4%，當中38.6%人工下降；另有近半僱主無出糧。失業情況方面，36.3%受訪者已零收入逾月，當中9%為3個月，3個月以上更佔20.5%。

社協建議港府向受影響員工發放現金津貼，以及考慮設置失業援助金。（陳淑霞攝)

港府上星期已正式推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」(又稱失業貸款計劃)，81.2%受訪者表明不會申請，當中73.5%擔心無力償還，33.5%表明不想貸款。

從事三行的林先生今年43歲，一家7口居於140呎荃灣劏房，全家主要靠他一人供養。疫情期間，他經常開工不足，「舊年慘啲，有幾個月都冇工開，就算有工返，都係得七千幾蚊」

去年12月他工作的康城地盤，出現確診個案，政府勒令停工一個月，千名工友受影響，他亦是其中一員，「出去搵其他地盤，人哋都耍手擰頭。」

疫情期間，林先生收入大減，更曾試過零收入。（陳淑霞攝)

無計可施下，他只好以信用卡透支8萬元，勉強維持生計，「又要交租，屋企又要使費，無辦法都要借。」幸疫情回落後，開工日數增多，上月收入約1.3萬元，但始終未達疫情前的1.9萬元。他期望政府的在職家庭津貼可設追溯期，幫助貧窮家庭渡過難關，「多幾千蚊已經好唔同。」

59歲的謝先生，失業至今4個多月，期間多次嘗試搵工，但未有回音。他本來從事保安，但大嘆經常遭遇年齡歧視，曾試過於中環商廈覓得一職，但未幾已遭辭退，「話請咗個20幾歲、大學畢業生。」謝先生數年前曾經申請綜援，但金額入不敷支，「得4千幾蚊，交完租已經冇得剩」，他最終選擇放棄繼續領取。謝先生嘆指，政府以數億元製作銅芯口罩，「但係大部份市民都唔戴，就好似倒錢落海」，倘以有關公帑支援貧苦大眾，「我諗大家都會開心啲，政府要有啲政治智慧。」

謝先生慨嘆疫情期間難以搵工，有不少年輕人加入競爭。（陳淑霞攝)

社協副主任施麗珊表示，雖然疫情稍見好轉，港府亦預期經濟將會復甦，但她指，不少基層仍然水深火熱，面臨開工不足及失業困境。她促請港府透過抗疫基金，直接以津貼援助受影響行業僱員，以及增加職業培訓課程，協調失業或有意轉行人士為未來做好準備，推動工作轉型。

不少市民因開工不足，未能符合在職家庭津貼申領資格，雖然政府將於下月起放寬工時門檻，但未設追溯期，施麗珊認為港府做法刻薄，「又唔係無資源，起碼都要追溯返6個月」，且申領人士最快明年初始獲發資助，「政策係咪荒謬呢？非常時期就要用非常措施。」她又呼籲，港府應重新考慮設立失業援助金，以及重推N無人士津貼。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼