機構推嘉許計劃　鼓勵職場康體文化　有企業讓員工提早放工做運動

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-04-09 14:14

疫情持續下，港人運動量大減，凝動香港體育基金推出《企業「一」起動》嘉許計劃，鼓勵企業及機構將康體文化融入工作環境，總幹事江嘉惠表示，於職場推廣運動文化不一定要大費周章或投放大量資源，有企業容許員工提早放工做運動，亦有公司組織龍舟隊參賽。有商界管理層則認為，員工身心健康良好，亦會帶動工作表現，對提高企業競爭力有正面影響。計劃已開放申請，下月底截止。

凝動香港體育基金推出《企業「一」起動》嘉許計劃，鼓勵企業及機構將康體文化融入工作環境，左起：江嘉惠、霍啟剛、林正財及曾安業。（陳淑霞攝）

凝動香港體育基金總幹事江嘉惠表示，倘體育場地受疫情所限未能開放，企業可考慮於平台或公共空間等，組織康體運動予員工參與。她又指，企業要推動運動文化不一定要投放大量資源，例如設立健身室等，亦可運用創意靈活推動，她舉例指，有企業容許員工提早1小時放工做運動，「只要之後提供證明就可以」，或在休息空間增設啞鈴等；亦有公司組織運動活動或相關義工行動，例如組織龍舟隊等，將運動氣氛帶入企業內。

基督教靈實協會行政總裁、行會成員林正財表示，環境因素有助企業推動運動文化，亦遠較廣告式宣傳奏效，他作為管理層，亦會以身作則，「我自己好鍾意踩單車，一個星期都最少做7個鐘中高強度運動量」，他亦不時鼓勵員工以步行，代替乘搭升降機，從將軍澳「上山」返工，公司亦有專人協助員工組隊預訂運動場地。林正財認為，企業培養良好運動文化，可為員工建立團隊合作精神，以及促進精神健康，對企業而言，可助提升生產力，「少少付出，多多回報。」

凝動香港體育基金總幹事江嘉惠表示，企業可考慮於平台或公共空間等，組織康體運動予員工參與。她又指，企業要推動運動文化不一定要投放大量資源。（資料圖片/梁鵬威攝）

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長霍啟剛則指，企業內推動運動文化或舉辦不同康體活動，可促進不同部門溝通，其公司有參加網球企業大獎賽多年，可見員工從中成功建立自豪感及歸屬感。他認同單靠全民運動日、或電視宣傳遠不足夠，「打工仔每日最多時間就係返工，成日都話好忙冇時間做運動，如果商界支持，容許員工喺公司運動鬆馳，咁就無籍口喇。」

周大福企業行政總裁曾安業表示，員工身心健康良好，亦會帶動工作表現，對提高企業競爭力有正面影響。

霍啟剛則指，企業內推動運動文化或舉辦不同康體活動，可促進不同部門溝通。（資料圖片）

凝動香港體育基金期望，計劃可鼓勵企業及機構建立充滿健康活力的工作環境，由僱主帶動員工及其家人每天共參與「一小時」體能活動，推動員工身心健康，從而提升企業效益。計劃接受中小企以及大企業參與，評審準則包括運動友善工作環境程度、企業有否推供額外資源，鼓勵員工積極參與體能活動，以及如何以體育連結社會大眾。評審團亦會選出「優秀企業實踐案例」，作出嘉許。計劃於下月31日截止報名。

凝動香港體育基金推出《企業「一」起動》嘉許計劃，鼓勵企業及機構將康體文化融入工作環境。（資料圖片／黃寶瑩攝）

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