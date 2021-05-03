新冠肺炎．5.3｜42學校強制檢測　檢疫後返家印度少婦染變種病毒

撰文： 黃詠榆 張嘉敏 林穎嫺 孔繁栩 李恩慈 朱海棋 黃穎津 最後更新日期： 2021-05-04 05:38

新冠肺炎疫情露曙光，衞生防護中心周一（3日）公布新增2宗輸入確診個案，連續3日本地零確診；累計個案增至11,787宗。

本港出現兩宗源頭不明社區感染變種病毒個案後，全港37萬名外傭須最遲下周日（9日）強制檢測，至昨暫未發現確診個案；不過港府擬強制外傭未來簽新約或續約前，必須已完成接種疫苗，惹來菲律賓當局批評涉歧視。政務司司長張建宗表示，勞工處及入境事務處正研究相關細節。

▼5月3日強制檢測學校及處所全名單▼

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【00:21】食物及衞生局公布周日（2日），全港21間社區檢測中心和36個流動採樣站共為超過115,000名市民採樣（當中包括超過70,000名外傭），創下本港社區檢測中心／流動採樣站單日採樣數字的新高。以全港37萬名外傭推算，5.2萬人周六檢測、7萬人周日檢測，即尚有約25萬人名外傭仍未檢測，他們需於在未來六天在各社區檢測中心及流動採樣站進行，當局指社區檢測中心的預約名額已整體提升至每日逾38,000個，同時亦已增加人手為市民提供服務，截至周一下午6時，全港21間社區檢測中心於未來六日（5月4日至9日），合共尚有約14,000個預約名額。

▼5.3西營盤檢測站人流▼

42學校爆上呼吸道感染及流感 師生強制檢測 停課5日(附全名單）

【00:14】42間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該42間學校亦被納入強制檢測公告。任何4月20日至5月3日期間曾身處有關學校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月6日或之前接受檢測。如選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月8日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月1日至3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

42間學校包括高主教書院小學部、聖嘉勒小學及幼稚園、塘窩打老道 111 號迦南幼稚園(窩打老道) /迦南幼兒園(窩打老道)、龍九龍塘窩打老道109號天主教聖若望英文書院的幼稚園部及國際幼兒中心、海濱南岸1樓國際英文幼兒園(紅磡校舍)、九龍塘多實街5-7號和根德道9號根德園幼稚園等。

▼2月3日晚上柴灣興華邨美華樓封區強制檢測▼

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強制檢測大廈｜涉變種病毒個案 興華(二)邨、東薈城上榜

5月4日【00:06】食物及衞生局公布強制檢測公告。

柴灣環翠道18號興華(二)邨豐興樓或安興樓污水樣本檢測呈陽性，任何在4月20日至5月3日期間曾身處超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於5月6日或之前接受檢測。受檢人士若5月1日至5月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

尖沙咀金巴利道美園大廈一名印度返港婦人染變種病毒，居民撤離檢疫。任何在4月20日至5月3日期間曾身處當中，不論時間多久，須於5月6日或之前接受檢測。

首名本地變種病毒個案、杜拜返港印度男子及菲律賓女友人，終披露在4月11日曾身處東涌東薈城，映灣園染疫菲傭當日也到場。當日曾到商場人士須於5月6日或之前接受檢測。受檢人士若在4月30日至5月3日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

由於該對男女在4月11日也到東涌海堤灣畔地下 S 舖 Curry Lounge ，同日到過的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於5月6日或之前接受檢測。

政府周二（4日）會於柴灣興華（二）邨為須接受強制檢測的人士（包括外傭）增設流動採樣站，並延長位於東涌富東邨的流動採樣站的服務日期至5月5日。連同21間社區檢測中心，全港各區明日合共有48個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士（包括外傭）提供免費服務，檢測量足以應付需求。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月4日)▼

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▼5.3尖沙咀美園大廈居民撤離檢疫▼

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發言人表示，一旦接獲學校呈報校內爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，會要求學校即時停課五天，並向學校所有員工及學生發出2019冠狀病毒病強制檢測令，以及早發現潛在患者，從而減低在學校和社區傳播的風險。

周日6人打疫苗後送院 49歲女子心悸及高血壓要留醫

【22:33】政府公布昨日共有6宗接種疫苗後送院個案，其中五人已經出院，一人留院觀察，全部打復必泰疫苗。三人出現心悸及高血壓，其中一名到林士德體育館接種的49歲婦人經治療後留院觀察，另外分別42及54歲婦人經治療後已經出院；餘下三人出現胸口痛及高血壓、暈眩及呼吸急促，全經治療後已經出院。

【22:30】政府公布疫苗接種計劃自2月26日正式展開，至今67日已為市民接種共約1,529,500劑疫苗。當中約971,900名市民已接種第一劑疫苗，包括約445,800名接種科興疫苗，約526,100名接種復必泰疫苗。約557,600名市民已接種第二劑疫苗，包括約322,600名接種科興疫苗，約235,000名接種復必泰疫苗。

截至今晚8時的過去24小時，約有7,000名市民接種第一劑科興疫苗、約有2,500名市民接種第二劑；約有12,700名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，15,300名接種第二劑。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為97%。

約4,300名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約17,300名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

3變種病毒患者現共通點 東涌菲傭、印度男及菲女友4.11到東薈城

【21:36】衞生防護中心再公布跟進早前涉及N501Y變種病毒株的確診本地個案(首宗進入社區輸入患者11643、居伯嘉士大廈女患者11672和東涌映灣園11座菲傭11773)，隨着個案追蹤辦公室進行了進一步調查，中心發現該三宗個案均曾於4月11日到訪東涌東薈城，而個案11643和11672於當日曾光顧位於東涌海堤灣畔地下S號舖的食肆Curry Lounge。

政府會向曾於4月11日於該兩個處所逗留的人士（包括訪客和員工）發出強制檢測公告。政府提醒相關人士必須遵從強制檢測公告，接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

第五宗變種病毒患者、28歲印度婦人抵港後情況

上月初抵港印度婦染變種病毒 居尖沙咀美園大廈40戶今晚撤離

【21:30】衞生署衞生防護中心公布，正跟進一宗初步顯示涉及N501Y變種病毒株的2019冠狀病毒病輸入確診個案。該個案為一名28歲家庭主婦，她於4月4日乘搭由TATA SIA Airlines（Vistara）營運的航班UK6395從印度德里飛抵香港，4月25日於富豪東方酒店進行檢疫，之後返回尖沙咀金巴利道美園大廈住所居住。

署方表示，她於4月26日到伊利沙伯醫院求診，樣本對病毒檢測呈陰性。根據強制檢測要求，她於4月30日到社區檢測中心進行抵港後第26日的檢測，其結果為「不確定」，她於5月2日獲安排入院接受進一步檢測，病毒檢測結果呈初步陽性，並對抗體呈陽性。據了解，初步確診患者的CT值大於30，代表病毒量低。

由於該個案在4月25日至5月2日於社區逗留期間可能具傳染性，為審慎起見，中心根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），將該大廈所有樓層的單位（約涉及40個單位）沒有病徵的住戶送往檢疫中心；若住戶出現病徵，則會被送往醫院接受治療。該些人士將會進行21天強制檢疫。

【21:20】警方晚上約9時圍封尖沙咀金巴利道美園大廈，準備撤離居民。該區區議員收到消息，居民須撤離檢疫，料與社區變種病毒有關。有身穿保護衣的人士在大廈出入口。有女士向在場警員表示為大廈住客，警員其後讓她上樓。

外傭簽新約須打新冠疫苗被斥歧視 平機會、律師：不構成歧視

【20:07】政府早前指，研究訂明外傭續約時必須接種新冠疫苗，遭菲律賓當局批評做法有歧視意味，更引致相關外傭團體今日（3日）向平機會投訴，認為相關措施屬「強制」性質，外傭根本沒有選擇餘地。

平機會主席朱敏健今早在商台節目中表示，若任何措施是為了保障公眾健康，包括防疫措施，如具合理和必要性質，即使造成差別待遇，亦不屬違反《殘疾歧視條例》。律師梁永鏗接受訪問時亦表示，暫時平機會的條例中並不涉及身份歧視條款，而政府或能提供理據證明外傭群組風險較高，出於公眾安全的考慮而作出的決定，「相信唔會構成歧視，但仍要看具體法院點判。」

經營爆疫大埔外傭宿舍 香港僱傭中心被釘牌 勞工處：非適當人選

【18:47】大埔豐年樓外傭宿舍於去年12月爆疫，多名外傭及其僱主家庭確診。勞工處今（3日）公布，撤銷經營該外傭宿舍的「香港僱傭中心」的職業介紹所牌照，指其無遵守《職業介所實務守則》的規定，無妥善保存與外傭之間的事務往來紀錄、與僱主簽訂服務協議的未有包括所有指定項目等。

大埔豐年樓外傭宿舍爆疫，群組累計有8名外傭感染，連帶有僱主家庭共4人中招。(資料圖片)

【17:40】印尼駐港總領事館今日（3日）回覆《香港01》亦「暗示」，港府事前無諮詢，更直言如疫苗接種變成在港工作的必要條件，應同樣要求所有非本地員工接受。（If vaccination becomes a necessity to work in HK, it should be applied also to other non-resident workers as well.）

外傭續約要打疫苗 印尼駐港領事館批事前無諮詢：海外僱員應睇齊

【17:00】港大微生物學系講座教授袁國勇表示，初步陽性樣本會送到衞生署覆檢把關，但陰性樣本就不會覆檢，可能會出現「假陰性」，建議當局隨機抽樣外判商的陰性樣本，每1000個抽1個，檢查樣本帶有人體細胞的數量，一旦過低便反映樣本質素。

華大基因疑採樣走漏 袁國勇倡抽樣陰性樣本 確定外判檢測商質素

【16:30】兩位港府抗疫專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（3日）早出席醫管局年度研討大會，探討新冠肺炎疫情。

許樹昌指，七成半變種病毒患者入境時無病徵，難以確定染變種病毒的29歲印裔男子和39歲菲傭中間隔了幾多代傳播鏈，或涉及一至兩代傳播。

袁國勇則稱，現階段最重要是了解機場、交通及檢疫酒店是否有問題，才可防止第五、六波疫情出現。他建議當局為印裔男子所住的檢疫酒店，即尖沙咀華美達華麗酒店內職員和住客驗抗體，以了解是否有走漏個案。

變種病毒｜袁國勇促曾到華美達酒店人士驗抗體 防爆第5、6波疫情

【14:45】醫院管理局的「臨床資訊管理系統」（CMS）再度故障。據了解，CMS今日（3日）中午12時多故障，醫護人員因此未能翻查病人病歷，無法派藥等，現時系統已修復好。有工會批評，CMS是20多年前的古老系統，一旦故障只可以用人手翻查殘缺不全的紀錄，又稱系統去年故障後，當局都未有提出具體的後備方案。

另外，疫苗接種中心今早都曾經短暫故障，有接種中心一度暫停接種，最後要改為人手登記資料。

醫健通、醫管局電腦系統連環冧機 醫院停派藥 接種中心停打針

▼5.3西營盤檢測站人流▼

【14:30】位於西營盤社區綜合大樓的臨時檢測站今日（3日）中午12時至晚上8時將開放予外傭等強制檢測人士採樣，人流明顯較周日少，只有約50人在中心開門前排隊，檢測站開始運作5分鐘後人龍便已消失。有外傭指，僱主特地准許她在工作日外出檢測，令她不用大排長龍，對此感到開心。

外傭強制檢測｜西營盤加開臨時站 外傭：僱主允工作日檢測感開心

【14:00】衞生防護中心公布，截至今日凌晨零，本港過去24小時新增2宗確診個案，全部均是輸入個案，分別來自印尼及俄羅斯。本港至今已累計11,787宗個案。

增兩宗輸入個案 連續三日本地零確診

▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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【13:10】消息指，本港今日新增2宗輸入個案，沒有本地個案，連續3日本地零確診。

【12:35】政府抗疫專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時很難確定感染變種病毒的印度男子與居於映灣園的菲傭，中間相隔了幾多代傳播，但重申至少75%變種病毒患者都無病徵。

【12:30】消息指，全港社區疫苗接種中心電腦系統疑一度出現故障，部份接種中心要改為人手輸入資料。

【12:11】港大微生物學系講座教授、政府抗疫專家顧問之一的袁國勇表示，至今未知道為何「走漏」變種病毒入社區，但現時最重要是快速追蹤與患者有接觸的人士。他又認為，可再找回曾有變種病毒患者入住的酒店，只要曾入住或工作，都要再接受檢測甚至做抗體測試。

【12:10】消息指，本港今日沒有未知源頭本地個案，不設疫情記者會。

【12:00】本港社區出現新冠肺炎變種病毒，政府計劃要求新聘或續約外傭接種新冠疫苗，勞工及福利局局長羅致光更指外傭不願打針「可以選擇唔喺香港做嘢」。香港人力資源仲介協會主席、得成僱傭中心董事總經理今日（3日）在電台批評言論令人反感，指若有一萬外傭拒打針要離開，「邊到搵返幾千人」，她指過往曾接獲僱主求助，新聘外傭不肯打針，造成磨擦；此外亦擔心僱主要承擔傭外打針後出現事故的責任，希望政府檢討。

外傭續約須打針 得成僱傭廖翠蘭斥：若不打針要離開邊到搵幾千人

【11:45】香港迪士尼迪士尼樂園行政總裁莫偉庭接受訪問時（Michael Moriarty )表示，樂園維持每星期開放五日，預約人流亦會維持大約最高人流量的一半，希望可以保持社交距離之外，入場人士可以有更好的遊玩體驗。

日前政府公布以「疫苗氣泡」作準則的食肆的放寬措施，莫偉庭表示，樂園決定只會維持方案B，即餐廳內「四人一枱」、營業至晚上10時半及結婚等宴會只會維持20人的措施，他表示，這個決定是為平衡入園人數及餐廳進餐人流，及會維持鼓勵員工去注射疫苗方案，不會強迫打針。

迪士尼復活節入場人數爆滿 疫苗氣泡餐廳續四人一枱 不強迫打針

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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【11:30】行政長官林鄭月娥今（3日）早出席醫管局年度研討大會。她在開幕禮致辭表示，2019年反修例事件未平息，新冠肺炎疫情便出現，有人抹黑全民檢測及國產疫苗；部份醫護將抗疫工作政治化，發起罷工，並發放不實資訊，對此感到失望。她又稱，本港醫生人手不足，提倡引入海外醫生在港工作，相關草案本月稍後時間會提交立法會審議，冀得到醫護界支持。

林鄭月娥指醫生短缺 本月提交引入海外醫生草案 冀醫護界支持

【10:30】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（3日）在電台表示，社區出現變種病毒是外防輸入未到位所致，上游堵截不足，現時才在下游作出補救。何認為港府太遲禁飛，熔斷機制日前才計及抵港檢疫人士，建議加密檢疫人士的檢測，嚴防輸入個案在社區爆發。

變種病毒｜何栢良：外防輸入未到位 致出現社區感染

【10:00】理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（3日）在電台節目指出，團隊經過基因排序後發現，佐敦印商與東涌映灣園外傭有100%相同之處，反映兩者有傳播性關係，可能已相隔兩至三代，但未知感染地方，須視乎37萬名外傭的強制檢測能否找出關連，強調：「一個個案可以令社區爆發。」

理大團隊指佐敦印商與東涌外傭基因排序相同 可能已隔兩至三代

▼5.2外傭荔枝角公園排長龍等檢測▼

首兩個月騙案升8% 「廣州醫院」致電港人指確診 套取個人資料

【00:02】本港新冠肺炎疫情持續逾年，不少電騙案件應運而生。警方發現有假冒衞生署職員致電市民，指其曾到過「疫區」須隔離檢疫，從而套取個人資料；亦有「廣州醫院」致電港人，告知患上新冠肺炎，要提供個人資料核實。警方提醒市民切勿接聽可疑來電，及交出個人銀行資料。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站▼

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昨日總覽：新冠肺炎・5.2｜外傭排長龍檢測 菲總領事轟強制打疫苗涉歧視

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外傭強制檢測 ｜維園千人排隊暴曬5小時才完成 促政府予更多時間

勞動節11.3萬人採樣 不足一半有檢測結果全屬陰性 再爆滯後威脅

東涌檢測｜七旬翁昨東薈城外排近5小時等到暈仍未檢測 今再排過

菲律賓駐港總領事促港府勿強迫外傭打疫苗 指事前從無諮詢

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▼5月1日勞動節，外傭逼爆添馬公園、遮打道▼

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▼5月1日，大批外傭因應當局強制檢測要求輪候受檢▼

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▼5月1日勞動節假期，東涌站巴士總站逼爆▼

▼5月1日勞動節假期，東勞動節下西貢情況▼

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▼2021年新加坡旅遊氣泡詳情▼

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