觀塘海濱音樂噴泉今重開　2名保安駐守：要睇住唔畀人搗亂

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-03 17:52

造價逾5,000萬元的觀塘海濱音樂噴泉，網媒100毛藝人「東方昇」早前在場以梘液沖身，結果啟用第五日便需關閉清洗，直至今午（3日）才重開。 記者大約下午2時半到噴泉，現場下起微雨，人流稀少，有兩名保安駐守。有市民認為，5,000萬元的噴泉竟會被梘液破壞，設計相當兒戲；不過亦有市民認為，無論是否值5,000萬元，都應先保留噴泉，讓市民享用。

▼5月3日觀塘海濱音樂噴泉重開▼

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康文署今日宣布，噴泉已經徹底清潔及完成池水水質測試。署方呼籲，市民使用遊樂場地設施時要著重公德，不要對他人造成妨礙或滋擾。記者下午2時半到達噴泉，現場持續下微雨，人流稀少，旁邊有兩名保安駐守，其中一人稱｢要睇住唔畀人搗亂｣。

學生：噴泉最多只值200萬

中六生黃同學與友人經過噴泉，表示不知噴泉剛剛重開，但直言5,000萬元是｢嘥錢，噴緊錢出嚟｣。他認為，噴泉最多只值200萬元，但現時｢唔知起嚟做乜｣。

趙先生同樣不知噴泉重開，路經觀塘海濱時，特意前來了解為何噴泉引起爭議。他認為，觀塘區人口密集，附近又甚少同類設施，而且假日時小孩亦可前來遊玩，｢有咁嘅地方都唔錯｣。他續稱，下午所見噴泉未見特別，與電視上所見的有一段距離，未知是否值5,000萬元，要了解實際運作，但認為無論如何都應先保留噴泉，讓市民享用，避免破壞。

▼4月24日東方昇觀塘海濱音樂噴泉用沐浴露沖涼▼

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第一次到訪市民：屯門市廣場噴水池更大

張女士今日帶同小朋友到噴泉，她表示第一次到場，直言｢打咗個突，咁細嘅｣。她批評噴泉不值5,000萬元，原以為非常大，卻只是非常普通，過往屯門市廣場的噴水池更大。她認同被梘液破壞相當兒戲，｢啲錢都唔知使咗去邊。｣

噴泉在啟用的第五日（即4月26日），康文署宣布懷疑受梘液影響出現大量泡沫，需關閉及暫停噴泉表演，以排走池水及徹底清潔。康文署其後再發聲明，指近日有人在噴泉及互動嬉水區內，作出行為不當及使用梘液的行為，會研究向有關人士採取法律行動以追究責任。

▼4月26日觀塘海濱音樂噴泉關閉▼