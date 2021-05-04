工會指有僱主自行替外傭預約打針　專家倡准七日一檢作替代

撰文： 袁澍 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-04 21:40

變種病毒近日流入社區，有外傭中招，政府其後宣布全港外傭需強制檢測，並預告正研申請續約時，須接受認可新冠肺炎疫苗注射。行政長官林鄭月娥今日（4日）又表示目前未有定案，著勞工及福利局研究具體情況。 政府突然「彈弓手」，亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍指，已收到10多宗外傭求助，指僱主在政府預告外傭續約需要打針的消息後，隨即幫家中外傭預約疫苗接種，不少個案表示不清楚具體預約何種疫苗；亦有許多年長、有長期病的外傭打電話咨詢，想知自己是否適合接種疫苗。她呼籲公眾勿迫外傭接種疫苗。 香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒指，政府聽見外界聲音改變想法，屬於「德政」。有專家則指出，政府應同時為相關人士提供替代方案，如可以每周一次的強制檢測代替，取代不適合打針人士免去接種疫苗。

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菲總領事館：鼓勵在港國民接種疫苗

菲律賓駐香港總領事館亦回覆指，感謝行政長官和港府的理解和寬宏，並強調準備好與港府及其他領事館合作，就續約外傭必須接種疫苗的重要議題展開對話。同時，領事館又鼓勵所有在港國民參與本港的疫苗接種計劃。

工會收十幾宗求助 僱主幫外傭預約打針

政府上周五曾預告將要求將接種疫苗作為續約的條件，一度引發爭議。亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍說，雖然現時暫未有推出具體措施，但已經收到十幾宗外傭投訴，指僱主聽聞消息後便為自己預約了接種疫苗，「通知了時間地點，便要求外傭去接種，至於疫苗的種類，亦由僱主自己決定，預約時並未詢問外傭的意見。」

石姵妍指，許多外傭不是很了解兩種疫苗的分別，工會亦收到不少查詢電話，有外傭想了解自己身體是否適合接種，「有個做咗20幾年的外傭姐姐，都有打來問自己的狀況是否可以打針。」

她說，新冠肺炎疫情持續逾一年，在港外傭也與香港人一起防疫抗疫，她斥強制檢驗、打針都屬歧視，認為外傭服務單一家庭，交叉感染機會少，呼籲公眾多多體諒，勿要迫外傭打針。她又提到，不少外傭的家鄉都疫情嚴重，只能靠外傭的收入來撐住全家的生活，「佢哋Say No的能力是好小的，而且如果僱主一家已經打曬疫苗，外傭都好難話唔打的，除非唔做。」

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒。（港台圖片）

僱主協會：強制打針或令年長外傭提早退休

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒形容，政府決定再研究是否要求外傭續約強制打針是「德政」，認為是「聽到僱主同外傭嘅聲音而改變」。她強調一直鼓勵外傭接種新冠疫苗，惟不少外傭在港工作多年，年紀漸大，不知身體是否適合接種。她稱有外傭指如強制續約時接種疫苗，寧選擇提早退休返回家鄉，擔心令本港外傭人數減少，加劇僱主間的競爭。

她又認為，港府如要求未來港外傭先接種疫苗是無可厚非，因外傭仍可選擇到其他國家工作；然而對已在港工作的外傭就應「公平啲」。她建議政府可以檢測代替疫苗接種，要求外僱續約前先檢測。若政府希望鼓勵外傭接種疫苗，則可要求未打針外傭定期檢測：「要密啲做，有啲或者會怕麻煩選擇打針」。

何栢良（資料圖片）

何栢良：強制措施須合乎比例 可以每周一測代替

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良早前在商台節目中表示，他對政府要求外傭強制接種疫苗做法相當有保留，因為如果基於防疫需要，經客觀評估風險，有很多具同等風險的職業，包括院舍員工、醫護人員、檢疫酒店員工及社區檢測中心採樣員等，都應該強制接種疫苗。

何栢良強調，自己一直鼓勵市民接種疫苗，但港人與外傭「同坐一條船」，防疫措施應有一致性，即使實行強制措施亦要符合比例，政府應同時為相關人士提供替代方案，例如以每周一次的強制檢測代替。

印尼駐香港總領事館回覆《香港01》表示，一直支持港府就控制疫情所推行的措施，並積極協助傳播有關訊息，包括檢測及接種的計劃。領事館又指，會與港府保持密切聯繫，已作好準備商討與其國民有關的防疫措施，並強調實施的措施須公正及不涉歧視。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，外傭是否需要強制打針，需要當國去衡量他們的風險，指切勿標籤化外傭，全港有不少工種都會照顧長者，且也並非所有外傭都照顧長者或者長期病患。至於坊間所指以檢測代替打針，他則強調「代替」一詞不準確，定期檢測只是監察並不能防禦病毒，若港府真的決定不接種疫苗的外傭要定期檢測，他則表示最好睇齊其他行業，若資源足夠，每七天檢測一次最好。