何栢良料美國下周擴復必泰接種年齡到12至15歲　香港可跟從

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-05 13:12

政府近期推出「疫苗氣泡」措施，鼓勵市民接種。根據現時的疫苗政策，年齡組別已擴大至16以上都可接種。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（5日）於商台節目表示，復必泰疫苗藥廠於一個月前已公布12至15歲人士接種的數據，並將之提交予美國食品及藥物管理局，料當地下周將接種群組擴大到12至15歲。他表示，美國擴闊後，香港之後都可以擴闊。

何栢良昨日曾建議政府，可考慮邀請歌手姜濤呼籲市民接種疫苗。何今日再表示，如姜對疫苗有任何疑問，歡迎向他查詢；如有意到香港大學的接種中心，更是無任歡迎。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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何栢良於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，復必泰疫苗藥廠大約一周前公布12至15歲人士接種復必泰的數據，早前亦將數據交予美國食品及藥物管理局。他預料美國下周將擴大接種疫苗的歲數到12至15歲，故認為港府亦可提早部署，美國批准後，香港亦可以擴闊。他又引述英國衛生局的報告指，接種復必泰後，受感染風險除了減少九成，而且傳染予家人的機率亦減50%；假如家人亦有接種，預防能力更可倍升。

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對於接種疫苗後，是否可縮短檢疫時間，何栢良認為部分情況可以，例如現時部分非緊密接觸者，只是同住一幢大廈，卻同樣需隔離21日。他認為，如非緊密接觸，又不涉變種病種，卻仍然維持21日隔離，才是缺科學根據，並對市民造成負面影響。

何栢良美國擴闊接種年齡後，香港都可以擴闊。（資料圖片）

何栢良又稱，兩名初步確診的外傭屬朋友關係，於不同地點工作，擔心二人曾到不同地方，令病毒擴散，「最驚突然有超級群組爆發」。他認為，政府應從上游入境源頭攔截病毒，例如驗抗體，查找檢疫酒店是否出現問題，並於酒店檢疫期間，在第三或第四日加設檢測。

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何栢良昨（4日）建議，政府可仿效內地做法，邀請受歡迎的藝人鼓勵市民打針，例如姜濤，說法引起社會討論。何栢良表示，「冷靜啲睇呢件事」，接種疫苗應屬自願而非強逼，每個人應視乎自己風險，如經常接觸不同人士，感染風險較高，假如姜濤對接種疫苗有任何疑問，歡迎向他查詢。他又稱，如姜濤有意到港大的接種中心，更是無任歡迎。