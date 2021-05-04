康橋之家智障童墮樓亡死因 陪審團一致裁定子駿死於意外

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-04 16:40

14歲患中度智障及自閉症男生梁子駿，5年前在私營殘疾人院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭就男童的死作研訊，並揭發男童所住院舍人手嚴重不足，院友均未得到妥善照顧。死因裁判官黃偉權今（4日）引導陪審團，排除非法他殺和自殺的可能，5人陪審團經商議後，一致裁定子駿死於意外。

死者梁子駿（終年14歲）於2016年8月23日，在葵涌禾塘咀街萬成大廈3樓的「康橋之家」墮樓身亡。

子駿對生死概念不足自殺機會不大

死因裁判官黃偉權引導5人陪審團時表示，排除死因為非法他殺和自殺，指非法他殺須在毫無合理疑點下裁定，而子駿智商約是5至6歲兒童，對生死概念不足，計劃跳樓自殺機會不大。他指，餘下結論為死於意外或死因存疑，若認為證據不足和對其有懷疑，可裁決為死因存疑。

子駿童年時的照片。（詳看下圖)

提陪審團可作建議

他指陪審團可提出建議，促請具相關權力的人注意研訊披露在工作系統或方法上的不足，例如建議改善社署監管制度，設立扣分制或牌照制，以及規管院舍的設施、人手培訓等。他指社署守則列明為院友提供社交活動等宏觀偉大圖畫，但「咁嘅人手你畀咩我先煮咩餸，巧婦難為無米炊」，和現實很大距離。他引述代表家屬的大律師陳偉彥陳詞表示，望每人行一小步，產生蝴蝶效應，避免悲劇再次發生。

代表家屬的大律師陳偉彥昨向陪審團陳詞時表示，今次事件是可避免的不幸，指死因是人為疏忽及系統性疏忽，院舍情況低於合理水平，包括職員培訓、人手安排和院舍設施。

住康橋後母曾見兒子身上有傷

子駿母親早前供稱，子駿6歲時確診患有自閉症。兒子漸長，她無法獨力照顧，才安排他入住院舍，並在2014年尾將子駿送到「康橋之家」，周一送兒子到院舍，周五才接兒子返家，惟她多次發現兒子的手腳、頸和臉等有紅腫傷勢，至2016年6月，更發現兒子的面有受傷，曾帶兒子到急症室求診。她曾經從其他院友口中得知，院舍司機曾以糞便搽兒子的面。兒子亦拒坐該司機駕駛的車，並表示遭院舍姑娘用拖鞋打。她曾看過院舍司機推子駿，院舍姑娘也指其子頑皮而被打手板。惟母怕得罪職員不敢報警，怕令兒子無院舍可住。

院長認舍內閉路電視沒有運作

康橋之家當時的院長劉潔心早前供稱，案發時院舍內的閉路電視沒有運作，雖然閉路電視理應覆蓋院內環境，但當時沒有錄影，又認為系統沒有這個功能無甚問題。劉又稱院舍人手安排符合社署要求，但案發時少於6人，因為司機去了駕車，有時員工行開接送院友的時間很短。司機亦為員工，並會在院舍留宿，負責維修工程。她知該司機患有精神病，故認為他會更有耐性照顧人，劉作供時更反問律師是否歧視該司機。

男童梁子駿於2016年8月23日在康橋之家墮斃，該院舍同年10月被社署釘牌。(詳看下圖)

+ 5 + 5 + 5

死因庭無權追究刑責

黃官在引導陪審團時稱，死因庭司法權有限，陪審團無權處理民事過失、刑事責任和賠償等，能獨立考慮庭上證供證物，決定接納全部或部份證供，查找死者的死亡原因，作出結論。若家屬認為案件有刑事責任，可循刑事方式追討。

黃官指出，本案以衡量相對可能性的標準裁定死因，即認為存在比不存在的可能性較大，以接納為事實的證據作基礎，提出較合理推論，而不是用毫無合理疑點標準裁決。他提醒陪審團考慮證人證供時，留意案發為5年前，證人遺忘細節是合理，證人情緒也只是其中一個考慮因素。他提到死者媽媽和院舍有利害關係，她亦為精神病患者。

案件編號：CCDI-474/201