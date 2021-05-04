康橋之家男童墮樓亡 陪審團促增建殘疾院舍 家屬盼員工多點愛心

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-04 20:20

14歲患中度智障及自閉症男童梁子駿，私營殘疾人院舍「康橋之家」墮樓身亡，事隔5年，今（4日）在死因庭裁定死於意外。事件揭發私營院舍的各種管理問題，陪審團亦提出多項建議，包括增建殘疾院舍、提高院舍人手要求及員工專業知識，並要持牌人須付法律責任等。死因裁判官對事件調查多年認為並不理想，但希望裁決能令家屬釋懷。子駿母親離庭時則稱，希望將來能有更多院舍，家屬不用動輒輪候十多年，她又盼院舍職員能有更好培訓，並且有「多啲愛心」。

5人陪審團一致裁定死者梁子駿於2016年8月23日下午約4時45分，在葵涌禾塘咀街萬成大廈3樓的「康橋之家」3樓111號房的窗墜下，導致身體多處受傷，死亡地點為仁濟醫院。

向社署院舍及勞福局作多項建議

陪審團作出裁決後，對社署、康橋之家和勞福局三個單位提出建議，包括建議社署提高院舍人手要求，須列明員工離開工作崗位的時間；限制發出豁免證明書次數並設扣分制；透過入職前培訓及考核提高員工專業知識；設持牌人制度，其須負上法律責任；加強巡查院舍核實出勤記錄；以及成立小組處理懷疑虐待事件。

陪審團亦建議涉案院舍須安裝覆蓋全院、運作正常的閉路電視，為空置房間上鎖，及聘請技工檢查維修設施，另院內主管、助理員及護理員、保健員須受培訓，及確保員工有足夠休息。

2016年8月23日智障男童梁子駿在院舍墮樓亡，事件引發公眾對私人院舍的關注。(詳看下圖)

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促局方增設殘疾院舍

他們亦建議勞福局分別為入職前及在職院舍員工提供課程和考核，針對患自閉症、過度活躍症等有特別需要院友提供課程。另外，要求局方增設殘疾院舍，包括學校連宿位，並就有需要院友資助院舍，以子駿需一對一照顧為例，可資助院方聘用額外員工。

官勉勵子駿媽媽分享照顧兒子經驗

死因裁判官黃偉權認為這次研訊有意義，認為有關建議可加強日後監察院舍，並稱會轉交相關部門，希望能產生蝴蝶效應，幫助有需要的人。黃官亦向子駿的媽媽江月梅表示慰問，稱案件5年後才開審，直言警方調查進度緩慢對證人及家屬不理想，應要加快調查。他說明白家屬等候期間承受痛苦和壓力，研訊有助江了解事發過程，希望她釋懷和走出傷痛，江聞言點頭。他鼓勵江參與活動，以過來人身份分享如何照顧兒子。

子駿媽媽江女士(右)稱過去數年仍不時夢見兒子，死因裁判官黃偉權則建議她可與其他人分享照顧兒子的心德。(陳家怡攝)

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子駿媽媽睇護理人員多點愛心

江女士憶述她以前和子駿到百貨公司逛街、搭電車去沙灘的經驗，並稱這幾年來仍有夢見子駿。她庭後被問到有裁決結果會否釋懷，她表示事發多年都要釋懷放下。她寄望將來有更多院舍讓患者不必輪候10多年，建議社署突擊巡查，要求員工接受護理培訓，並希望他們有「多啲愛心」。

張超雄旁聽多天後稱，子駿的死明顯由人為和制度疏忽造成。(陳家怡攝)

張超雄指事件因人為制度疏忽造成

立法會社福界前議員張超雄旁聽多天，他表示死因庭裁定子駿死於意外，明顯由人為和制度疏忽造成。子駿需要單對單照顧，在人手比例過低和員工無培訓下，照顧不到他是必然。張提到，代表家屬的陳大狀望呈上他在2019年有份參與的檢討法例小組報告，修改院舍營運標準，批評政府一動不動，慘劇不斷發生。

他希望政府就本案和死因庭建議立即跟進，改善院舍要求，盡快興建院舍及學校宿舍，因為每個人都會老去，可能有殘疾家人，他們有機會落入質素低劣的院舍。

案件編號：CCDI-474/2016