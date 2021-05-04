康橋之家男童死因　環境差人手少不斷收客　家屬：悲劇點會唔發生

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-04 16:51

14歲中度智障及自閉症男童梁子駿，5年前在私營殘疾人士院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭今（4日）裁定子駿死於意外。

子駿的死因聆訊期間，引來不少需照顧殘疾親人的家屬到庭旁聽，有曾居於同一院舍的家屬稱，涉案舍除了骯髒和有鼠患外，人手嚴重不足，連患精神病的女院友也要幫忙開飯工作，院友沒有適當照顧之餘甚至被打，有如人間地獄，但卻不斷收新入院者，有家屬慨嘆，這樣的情況「有咩可能無悲劇發生呢？」家屬們均指，難寄望私營院舍能給予妥善安排，希望藉著本案，促請政府多建公營院舍。

院舍環境骯髒

年屆七旬的姨婆，聆訊期間有帶同現已21歲的彥仔到庭，她指彥仔因患有罕見遺傳病小胖威利症，1歲時仍像3個月大的幼童且不懂行走，至他2歲多時，才發現是發育遲緩，及證實患上終日進食不知飽的小胖威利症，亦有輕度智障和糖尿病，連同打針，彥仔每天需服用藥物達9種。

姨婆稱她於2012年為彥仔申請入住康橋院舍前身的「沐恩之家」，與後來康橋同位於葵涌萬成大廈2樓及3樓。姨婆指院舍3樓男層的環境骯髒不放心，但院方遊說她讓當時12歲的彥仔暫住較乾淨的女層。

彥仔姨婆稱，彥仔曾住涉案院舍前身的沐恩之家，她指院舍環境髒又嚴重缺乏人手，形容如人間地獄，太恐怖。(陳家怡攝)

精神病女院友助開飯摺衫

姨婆稱，她當時有時常到沐恩探望彥仔，留意到院舍人手嚴重不足，患精神病的女院友會代職員開飯和摺衫，用膳時無點人數，院友「食到就食」，被催促倒水般「快啲食」。有次院方無通知她彥仔肚瀉，才知晚飯後只有一人當值，無人巡視，也沒理會他有否洗澡或做功課。她指人手和派藥安排混亂，若嘈吵職員只吩咐院友看甚麼事。

院舍內有糞味如人間地獄

她又說3樓有院友打架，職員都不會理會，她亦有聞院友被職員打。院內亦有糞便臭味，彥仔亦曾投訴許多老鼠，不接受要搬去彷如人間地獄、太恐怖的3樓，結果彥仔住不夠一個月就離開沐恩，由姨婆獨力照顧。

輪候公營院舍或需20年

姨婆稱，她在5年前開始為彥仔輪候公營院舍，或要等上20年。她擔心不識表達的殘疾人士，旁人連他們有否溫飽也不知。她說：「佢地已經好淒涼，更加要愛錫佢地。」她指政府能應付開支卻不肯加強支援，私人院舍照顧不周卻可牟利，政府對這些情況卻視而不見。

男童梁子駿於2016年8月23日在康橋之家墮斃，該院舍同年10月被社署釘牌。(詳看下圖)

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職員對自閉症患者認識淺薄

另一名林女士（化名）亦稱，她有一名患自閉症的30多歲兒子，正為他打算將來入住宿舍，她到庭旁聽後感驚訝，想不到私人院舍的職員人數少得如此厲害，當公營院舍因人數上限停收院友，私營卻來者不拒。林又稱聽到涉案院長劉潔心作供時自稱曾做義工懂照顧院友，林女士卻認為他們態度輕視及不負責任，並說：「每一個自閉症患者特徵都不同，都要摸索好耐。」她又說：「喺說話分辨到佢(劉)對自閉症無知，仲要擔當（院舍）重要位置，悲劇有咩辦法唔發生呢？」姨婆及林均指劉稱「問心無愧」難聽過粗言，並認劉起碼也應對死者媽媽表達抱歉。

本身也有一名患自閉症兒子的林女士，亦有到庭聽審，她希望政府能多建公營殘疾院舍。（陳家怡攝）

促政府多建院舍

對於劉作供時曾強調子駿是全院最「百厭」，林女士稱院舍內應不只得子駿患自閉症，他們行為問題不易應付。林的兒子曾因家中眺望到的街燈損壞熄滅而喊足一年，她猜測多時才知原因，並說：「如果一個子駿咁樣，再多佢哋根本無法應付，但又不斷收緊啲仔，好嘆息。」他們促請政府興建院舍，指難以期望私營會做得好。

姨婆則希望彥仔可獨立生活，不需要人「執手尾」，她落淚訴說不敢想得太長遠，否則「好驚」，又說：「教又教唔到(他)。」林女士近來多番向兒子提住宿舍，縱然不知他明白與否，總想給予兒子心理準備，無奈他已比人遲入宿舍。

在院舍墮樓亡的男童梁子駿，他幼年時也如其他孩子般愛玩愛笑。（詳看下圖)