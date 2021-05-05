西九藝術廣場天橋工程年底落成配合M+開幕　連接九龍站上蓋

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-05 16:09

當代視覺文化博物館M+將於本年底開幕，西九文化區管理局董事局今(5日)召開會議，西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀匯報指，開幕後會有為期3周的開幕活動，包括對談、導賞等節目，另連接港鐵九龍站上蓋及藝術公園的藝術廣場天橋現已動工，冀可配合M+開幕之用。

馮程淑儀(右)表示，M+正進行內部裝修，另藝術廣場天橋工程亦已動工。(資料圖片)

西九文化區管理局署理行政總裁馮程淑儀表示，M+正進行內部裝修工程，將於年底開幕，緊接而來、為期3周的開幕活動，包括對談、導賞等節目。馮程淑儀又匯報指，連接藝術公園及港鐵站的藝術廣場天橋建造工程現正興建中，期望今年年底可竣工，以配合M+開幕的時間表。



翻查資料顯示，藝術廣場天橋由承判商金門建築興建，落成後將提供一條全天候無障礙通道，連接港鐵九龍站上蓋發展項目與西九文化區藝術廣場、新建的M+博物館、現有的藝術公園及海濱長廊。

藝術廣場天橋連接港鐵九龍站上蓋發展項目，與西九文化區藝術廣場、新建的M+博物館、現有的藝術公園。(西九文化區管理局提供)

至於戲曲中心方面，港鐵柯士甸站出口已啟用，經E出口可直達，另中心同已重啓每周四的免費音樂表演。她又提到，故宮文化博物館正陸續收集公眾諮詢意見，本月22日亦邀得故宮文化博物館主席陳智思及故宮文化博物館館長吳志華，進行網上對談。