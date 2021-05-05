變種病毒｜康怡花園N2座隔離　親友送物資支持檢疫「唔好惹到人」

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-05 19:29

本港再發現社區變種病毒個案。中產屋苑太古康怡花園N2座一名菲傭確診，身上帶有變種病毒，政府今日（5日）凌晨緊急發出封區禁足檢測令，全幢樓宇居民今早9時要接受強制檢測，其後入檢疫中心隔離21日。 今晨近11時，居民陸續落樓檢測，至下午完成，須待當局安排送檢疫中心。不少市民帶同物資前來交予住戶。他們指，大廈出現變種變病毒，有需要將居民隔離，認為隔離21是合理安排，「如果有需要，31日都唔長，唔好惹到人。」

今晨約9時20分，需要接受強制檢測及隔離檢疫的康怡花園N2座，有一名女子不適登上救護車，其丈夫及女兒陪同到醫院。現場消息指女子將到預產期，須到東區醫院準備。傍晚5時，亦有一名女住戶手抱嬰兒登上救護車。

N2座住戶大多在下午完成檢測，市民黃先生下午到場，為親屬及3名孫兒帶來物資。他指，親人知悉要隔離檢疫感到不開心，不過現時本港不少大廈居民都曾隔離檢被，而香港的確診數字較外地少，理解政府的決定。

封區檢測及隔離來得突然，黃先生認為，港府有其需要，又認為21天的隔離期不算長，相信是有根有據，「如果有需要，31日都唔長，唔好惹到人。」

▼5月5日，康怡花園N2座檢測及準備撤離檢疫情況▼

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康怡居民憂染疫 稱會加倍小心

家住N1座的張婆婆指，大廈之前曾有多名住戶確診，因此不太擔憂。她指N1及N2座不是共用大堂，所以免卻強制檢測，自己近日到街市都會加倍小心，但無奈指「好多嘢都避無可避」。

主婦朱太太家住B座，與涉事的N2座有點距離。她稱，近期不少輸入個案帶有變種病毒，估計涉事外傭或因此受感染。她相信外傭會經常到區內超市、街市，自己要做好手衞生，又希望不要出現社區爆發，認為居民要盡快接種疫苗。

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼

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▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼