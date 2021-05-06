檢測樣本包「一樽難求」　柯創盛建議限八達通7日取一次

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-06 11:09

政府要求全港外傭接受病毒檢測，更一口氣把數十個地方列入強制檢測公告，令社區檢測中心預約爆滿，免費派發的樣本包亦見「搶樽荒」。民建聯立法會議員接受港台節目《千禧年代》時指，留意到有人手持數張八達通，一口氣在港鐵站取數個樣本包，建議政府及派發地點的負責人加強規管，並考慮限制一張八達通7天只能取一次，甚至採登記制。

立法會議員柯創盛建議，限制每張八達通7天才可取一次樣本收集包。（資料圖片）

柯創盛指，日前曾到九龍灣安基苑的郵局，見樣本收集包在開始派發後數分鐘即派發完畢，有市民早上五至六時已到港鐵或郵局排隊，指有人用五六張八達通取收集包，而職員亦「以和為貴」未有制止。對於有人於網上出售樣本收集包，柯斥做法不負責任，防礙抗疫工作，亦是違法行為。

港鐵於多個車站擺放樣本收集包。(港鐵提供，圖為大圍站內)

現「搶樽荒」市民難支持政府抗疫



柯創盛建議，可考慮同一張八達通7日才可取一次樣本包，並希望派發樣本包的處所負責職員多加規管，考慮為領取樣本包人士登記，讓問題迎刃而解。

他又指，政府檢測能力追不上檢測量，認為外傭已逼爆社區檢測中心，港鐵及郵局亦出現「搶樽荒」，令市民難以支持政府抗疫工作。

政府把數十個處所列入強制檢測公告，令檢測中心爆滿，樣本包亦一樽難求。(資料圖片/羅國輝攝)

任私人司機的聽眾李先生亦指，在第三波疫情前，樣本包「24小時都有得拎」，但現時在中環港鐵站，到訪十多次才有一次成功取得，早上7時至8時的上班時間，曾見有逾百人等候，龍尾未能成功取得樣本包的市民就會嘆氣離開，斥上網賣樣本包的人「唔知聰明定市儈」，又指政府令樣本包難以取得「係咪要咁逼啲人打針」。

另一聽眾關女士則指，曾兩次成功取樣本包，指港鐵站職員有要求領取市民每次只可使用一張八達通，若要再取要再次排隊。

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