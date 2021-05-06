明愛向晴軒遺失121名理大生個人資料　李傲然：受害人或集體索償

明愛向晴軒2020年9月遺失一隻載有121名理大學生個人資料的USB手指，當中部份檔案未經加密，部分個案涉及「理大圍城」事件的求助者資料，包括全名、身份證號碼及對話內容等。

一直跟進事件的前理大校董、油尖旺區議員李傲然今日（6日）表示，私隱專員公署回覆，明愛向晴軒員工違反指引，擅自將涉及來電人員的姓名及聯絡資料儲存在USB中，據知明愛已嚴肅跟進，並在去年底停運「為理在線」，將所有資料歸還理大。

惟李傲然批評，明愛未有提及向受影響學生的補償方案，亦沒就事件向公眾致歉，而受影響學生暫未決定下一步行動，但未來或會集體向明愛索償。