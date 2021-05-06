明愛向晴軒遺失121名理大生個人資料　李傲然：受害人或集體索償

撰文：鄧穎琳
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明愛向晴軒2020年9月遺失一隻載有121名理大學生個人資料的USB手指，當中部份檔案未經加密，部分個案涉及「理大圍城」事件的求助者資料，包括全名、身份證號碼及對話內容等。
一直跟進事件的前理大校董、油尖旺區議員李傲然今日（6日）表示，私隱專員公署回覆，明愛向晴軒員工違反指引，擅自將涉及來電人員的姓名及聯絡資料儲存在USB中，據知明愛已嚴肅跟進，並在去年底停運「為理在線」，將所有資料歸還理大。
惟李傲然批評，明愛未有提及向受影響學生的補償方案，亦沒就事件向公眾致歉，而受影響學生暫未決定下一步行動，但未來或會集體向明愛索償。
李傲然指，多位遺失個人資料的求助人暫未有下一步行動，惟不排除會集體向明愛索償。（資料圖片）
明愛2020年底停運「為理在線」
李傲然指，上月分別接到明愛向晴軒和私隱專員公署回信，交代「為理在線」遺失求助人個人資料的調查結果。當中明愛稱，已就工作程序尋求獨立意見及改善建議，將加強員工培訓，在2020年底向理大歸還相關資料後，已停運「為理在線」服務；至於私隱專員公署則稱涉事職員遺失記憶體（USB），而且有部分資訊未有加密。
明愛向晴軒認有檔案未加密 李傲然轟說法前後不一 至今21人求助
明愛向晴軒遺失理大求助者資料 校方：USB內有未加密同學資料
李傲然批評，經大半年調查後，兩機構僅以「輕輕帶過」事件，不滿明愛未就事件向影響學生道歉，亦未有交代涉事職工處分。而據明愛向晴軒回覆，公署連串調查後決定不擬就個案作進一步調查，質疑公署對有理大學生遺失個人資料並不重視。李傲然指，多位遺失個人資料的求助人暫未有下一步行動，惟不排除會集體向明愛索償。