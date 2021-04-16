脫班率高企　九巴重推「賣血更」　超時補水誘車長自願銷假增人手

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-16 14:45

九巴於疫情下，屢次傳出削減人手，運輸署早前更披露九巴於2020年脫班率，一度達6.9%的高位。《香港01》獲得九巴內部通告，九巴將恢復容許車長在編定假日，報名繼續上班，即俗稱「賣血更」，以超時補水誘現職車長在休假時工作。 有車長斥，疫情下九巴曾削減人手，現時疫情開始緩和，人手開始緊張時，就要求現職車長「賣血」。九巴回覆指，有關安排由來已久，車長申請有關更份，全屬自願性質，九巴會繼續按乘客量、營運需求及招聘車長情況，檢視有關安排。

疫情緩和，九巴推「賣血更」邀車長自願超時補水工作。(資料圖片/張浩維攝)

九巴於疫情期間，因乘客需求減少大幅縮減班次，曾向車長「開刀」，包括暫停兼職巴士車長工作，亦曾要求退休「翻閹」續聘的車長，由全職轉為半職工作，縮減前線人手。不過在大幅減服務的同時，九巴去年全年脫班率亦高達6.9%，運輸署解釋，在去年2月及3月疫情爆發初期，專營巴士公司調整服務，後來已逐步改善，到去年下半年整體脫班率已下降至2.3%。

隨近月本港疫情緩和，專營巴士班次逐漸恢復正常，九巴亦積極搶攻「郊遊線」吸客，車長人手開始緊張。近日開始向員工招手，重推俗稱「賣血更」的假日自願上班安排，容許車長在原本編定的休息日，報名繼續上班。

▼2月25日，汽總九巴分會於尖沙咀碼頭巴士總站企圖「突襲封站」▼

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《香港01》獲得九巴內部通告，有意報名當值「賣血更」的車長，計及正常上班日，不可連續當值超過9日；而薪酬方面，日薪車長會以時薪車長的工資計算，至於月薪車長會以超時補水的每小時工資計算，較原本薪金略為吸引。有不願透露姓名的車長斥，九巴在疫情期間，曾削減人手，現時班次尚未完全恢復正常水平，已經始出現人手不足，要車長「賣血」提供服務，質疑九巴人力資源政策有問題。

九巴回覆指，有關安排由來已久，車長申請「A車」更份屬自願性質，會繼續按乘客量、營運需求及招聘車長的情況，檢視有關的安排。

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退休「翻閹」車長轉半職不足兩個月 再誘轉回全職

除了透過「賣血更」增加人手，九巴為增加人手，挽救脫班率高企情況。原本在3月起要求「翻閹」退休續聘車長，由全職改為半職合約的政策急轉彎。據了解，九巴昨（15日）向員工再發出內部通告，指會逐一聯絡原本已簽下半職合約的「翻閹」車長，按其意願轉回全職。惟新聘請的「翻閹」車長，則要於「翻閹」首年先做半職夜更崗位，日後按車務需要，再考慮提供全職職位。

九巴今年2月向退休續聘的「翻閹」車長，提出轉半職要求，當時引起工聯會屬下汽總九巴分會不滿，一度揚言發起突擊封站的抗爭行動抗議，最後工會成員因應警方要求，未有堵路抗爭，改以請願叫喊口號形式表達不滿。