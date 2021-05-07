今增3宗確診　29歲華大員工染疫無源頭　本港首例打齊針後仍中招

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-07 17:52

衞生署衞生防護中心公布今日新增3宗個案, 包括一男兩女，22至67歲，當中一宗為沒有源頭的本地個案，為一名29歲於華大基因工作的男子（個案編號：11801），曾到訪多個華大負責的檢測中心。該男子入院後檢測結果呈陰性，抗體檢驗亦為陰性，惟衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，其臨床表現似是感染，估計是因曾接種兩劑復必泰疫苗令病毒出現時間短暫及病毒量低，但暫時未確診感染源頭在社區或是實驗室。歐承認是次為首宗接種兩劑疫苗，並過了14天後確診的個案。 另外，再有一名22歲（個案編號:11802）印傭完成檢疫後確診，歐家榮指其病毒量低，CT值為38，故初步介定為輸入個案，抵港前感染再復陽。

華大基因指，有員工於首次檢測後呈陽性，其後覆檢為陰性。（資料圖片）

於華大基因工作的男患者於大埔工業邨華大基因2樓工作，過去一個月都在寫字樓居住，最後上班日為5月5日。他在華大有每周恆常接受病毒測試，5月2日的樣本結果為陰性，5月4日到元朗安興街社區檢測中心採樣，樣本則呈陽性，但不是N501Y變種病毒。

惟患者入院後樣本及抗體均呈陰性，但次蛋白（Anti RBD）檢測為陽性，歐家榮指，患者曾在3月20日及4月10日在大埔體育館接種復必泰疫苗，而其現時的臨床情况似是感染，估計是打疫苗後有保護性，令病毒出現短暫及病毒量非常低。歐說，患者病毒量低，證明接種疫苗的確能協助患者，即使感染病毒亦無病徵，病毒釋放低。

未能判斷是否實驗室感染 曾到多個檢測站

歐續指，患者曾到多個華大轄下的檢測站巡視，協助分流及登記，包括曾到元朗東社區會堂、土瓜灣體育館、東涌北公園足球場、屯門兆麟社區會堂、機場離境大堂等。他說，患者有使用安心出行，會把資料發放。他指，由於檢測站所有員工及檢測人士都有足夠裝備，有配戴口罩及保持社交距離，加上患者非變種病毒個案，故曾到訪的檢測站不會列入強制檢測公告內。

問到患者會否有機會在實驗室感染新冠病毒，歐家榮指，患者在社區多活動，曾到多間食肆，難以判斷是在哪裏感染，「可能在社區、可能實驗室環境或接觸到受感染人士」。歐指，現時10名與患者於同一辦公室工作的同事已送往檢疫，會視乎同事是否確診，才能推斷如何感染。

患者入院後均對病毒呈陰性反應，問到會否有機會是樣本被污染。歐家榮指，現時無明顯證據出現污染情況，指患者同一樣本有送到公共衞生化驗所檢測，同樣出現陽性反應，加上若懷疑實驗室有污染，應同一時間有其他樣本出現陽性個案，但現時未有出現此情況。

油麻地香港海景絲麗酒店將由12月9日起用作檢疫中心。（資料圖片／歐嘉樂攝）

印傭驗5次才陽性 列輸入個案

另外一宗輸入個案涉及一名22歲印尼到港女外傭，她於4月4日乘坐CX798由印尼抵港，並在4月4日至4月24日在油麻地海景絲麗酒店檢疫，其於機場、檢疫12日及檢疫19日樣本均為陰性，再於4月28日，即抵港第26日再檢測仍為陰性，至5月5日因全港外傭強制檢測時於大埔太和體育館再驗出陽性反應，歐家榮指，其CT值為38，正檢查是否N501Y變種病毒，暫未有結果，她在入院後的樣本檢測結果為不確定，抗體檢測為陰性。

歐家榮指，初步界定為輸入性個案，估計是抵港前已確診，在港復陽，會繼續留意她在醫院的情況。歐說，印傭離開檢疫酒店後主要逗留在位於大埔林村放馬莆的村屋家內，與僱主5名家庭成員一同居住，曾於4月24日到過長沙灣政府合署3樓的入境處辦身分證，亦去過佐敦薈的美邦醫學體檢中心，以及大埔廣場的馬太菲傭見過經紀，其同住僱主家人、入境處員工都被列為密切接觸者，須接受檢疫。