染疫菲裔女護士未有披露行蹤或被控　衞生防護中心：唔係太合作

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-07 19:55

本港出現變種病毒家庭群組，今（7日）擴大至8人染疫。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，最初確診的印度裔男子（#11643）和其菲律賓裔女友人（#11672）或涉瞞報行蹤，二人「到底唔記得、病緊記唔起，定係點，仍有待調查」，直指女患者「唔係太合作」。他強調任何人士如刻意隱瞞或透露虛假消息，可以法律嚴肅跟進。印裔男子暫時仍在香港，防護中心倘找到瞞報證據或會檢控二人。

▼5.7柴灣興華二邨豐興樓「封區」情況▼

（菲裔女護士）唔係太合作，後尾傾返有透露詳細行蹤。

僅印裔男披露曾到海港城等

染疫的29歲印裔男子（#11643）在4月17日列為確診者後，有披露部分行蹤，包括曾到尖沙咀滙豐銀行及渣打銀行、中環5號碼頭及長洲渡輪碼頭、長洲北社海傍路恒樂海鮮菜館、佐敦惠康及海港城。但與他同居住在伯嘉士大廈的友人、31歲菲律賓裔女護士（#11672）一直沒有披露染疫前任何行蹤，仿如沒有出過街。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，和其菲裔女友人（#11672）最初沒有透露部分行蹤。他形容男子「初初問嘅時候都有啲嘢唔記得，後尾我哋幫助佢，或者叫佢諗返，佢都有提供返行蹤畀我哋」；而其女友人初確診時，「唔係太合作，後尾傾返有透露詳細行蹤。」

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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邀2人到個案追蹤辦公室深入調查始透露更多詳情

當局隨後識別康怡花園菲傭和豪峰菲傭互相認識，兩人似乎與同東涌映灣園菲傭沒關連，惟社區過去兩周大部份變種病毒個案主要只涉及印裔男子和其女友人，故邀請了二人到個案追蹤辦公室作深入調查。歐家榮指「當時佢哋再記得返更多嘅行蹤係之前無講」，包括4月13日到過興華（二）邨豐興樓，即女子母親（#11800）的住所吃飯；亦找到更多同住在該處的密切接觸者，即女子的胞兄、胞兄的女友和小侄仔。

歐家榮：倘找到證據刻意隱瞞或會檢控

女護士的胞兄及其女友和小侄仔，於4月18日與三名其後確診菲傭，一起在深水埗福榮街37號的家中開生日派對；三人亦於4月25日和5月1日兩度到深水灣泳灘聚會，合共約20人須送住檢疫中心。

歐家榮表示，二人對行蹤「到底唔記得、病緊記唔起，定係點，仍有待調查」，強調任何人士如刻意隱瞞或透露虛假消息，可以法律嚴肅跟進。他又稱，印裔男子暫時仍在香港，防護中心會繼續就深入調查，倘找到證據或會檢控。

▼4月16日深夜突襲佐敦伯嘉士大廈▼

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▼4月17日凌晨佐敦伯嘉士大廈居民撤離到檢疫中心▼

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