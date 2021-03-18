澳洲總領事華怡德延遲上任　拒評是否受壓：世界已被顛倒｜專訪

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-18 12:32

中國、澳洲關係持續緊張，澳洲因應香港情況，推出優惠港人的移民措施，令兩國關係瀕臨冰封，去年更傳出北京施壓，遲遲未確認其領事簽證，拖延8個月下，總領事華怡德（Elizabeth Ward）終在去年10月履新，她本月接受《香港01》專訪，是她接任後首次接受本地傳媒訪問，她拒絕透露延遲接任的原因，僅表示「去年是十分奇怪的一年，世界已被顛倒」。 上任僅5個月便爆出擁有外國公民身份的囚犯被要求揀選國籍，一改沿用多年的做法，華怡德指澳洲十分關注事件，批評港府未有預先通知領事館，更嘲諷港府「一直以其出色的透明度引以為傲」，她透露至今仍能與其在囚國民接觸，但認為這是潛在危機，強調澳中之間的領事協定涵蓋本港，任何人持澳洲護照入境均可獲領事服務，若禁止他們與領事接觸，是違反協議。 （駐港總領事專訪系列之二）

華怡德拒絕交代遲遲未能上任的原因，僅慨嘆「去年是非常奇怪的一年。」（李澤彤攝）

華怡德：去年世界被顛倒

澳洲前駐港總領事彭朗寧去年2月離任，回去澳洲家鄉，華怡德已隨即來港會見在港的商界和僑民，準備接掌駐港領事館，惟總領事之位卻一直懸空，遲遲未有人接任，直至去年10月才能上任履新。

被問到遲遲不能上任的原因，華怡德一直拒絕交代確實原因，慨嘆「去年是非常奇怪的一年，不是很荒唐嗎？你以為是直截了當的事，卻完全不是，世界已被顛倒反轉。」她坦言去年對政府和外交工作而言均是難題，當中涉及很多因素。

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反修例風波後，本港局勢劇變，被問到接掌駐港總領事館這個燙手山芋有甚麼棘手難題，她形容在貿易、投資等領域充滿有趣的挑戰。本港的政治議程亦日新月異，坦言「現時仍在學習、仍在會見不同的在港人士」，笑言自己就在拼圖一樣。

華怡德批評港府將「一直引以為傲的透明度」置諸度外。（李澤彤攝）

批評港府單方面改變國籍認可慣例

不過她上任短短5個月，便爆出擁有外國公民身份的囚犯被要求揀選國籍。華怡德表示，總領事館過去一直能探訪持澳洲籍的港人，惟港府近日單方面「改變慣例」（change in practice），批評當局並無預警，猶如將港府「一直引以為傲的透明度」置諸度外。她隨即向港府查詢，釐清有關做法，並對此表示關注，特首林鄭月娥及後會見傳媒時確認，當局的確已「改變慣例」。

澳洲與中國在2000年簽訂領事協定，任何人持澳洲護照進入中國國境，儘管是雙重國籍人士，亦能享有領事保護權。（律政司網頁截圖）

華怡德表示，澳洲尚未捲入此漩渦，領事館亦能與在囚國民接觸、提供協助，但認為這明顯是「潛在問題」，強調澳洲與中國在2000年簽訂的領事協定涵蓋香港，任何人持澳洲護照進入中國國境，儘管是雙重國籍人士，亦能享有領事保護權。

難評港府是否違反領事協定

被問到港府的做法是否違約，華怡德坦言「協定並非簡單直接的文件」，相關細則是否有效，「視乎國民以甚麼護照入境香港，因此難言港府有否違反」，她強調事件的癥結在於當局「沿用已久」的做法已經改變，而這改變「來得很快」，港府亦心知肚明，但領事館卻毫不知情，「令人質疑港府一直引以為傲的行政公平和透明度」。（raises questions of administrative fairness and transparency which are the things that of course the Hong Kong government always praises Hong Kong.）

華怡德指，港府的做法對部分人的現實生活有影響，因此當局修訂了旅遊警示，提醒持澳洲籍港人到入境處申請變更國籍。（網站截圖）

華怡德直言，港府的做法對部分人的現實生活有影響，因此當局上月10日修訂了旅遊警示，維持將香港和內地列為「不要前往」地區，並提醒持澳洲籍港人到入境處申請變更國籍。

▼53名參與去年民主派初選人士報到情況▼

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訪問之日為參與民主派初選47人被落案起訴顛覆政權翌日，擁有澳洲籍的吳政亨因發起「三投三不投」聯署同樣被起訴，還柙至今。華怡德表示，澳洲關注事件，促請當局尊重基本法和國際法下賦予的自由和人權，強調若有任何持澳洲籍港人求助，將提供協助，拒絕交代個別國民的情況。

擁有澳洲籍的吳政亨因發起「三投三不投」聯署而被控顛覆國家政權罪，被還柙至今。（資料圖片）

「外國勢力」等負面評語不斷，上任不足半年，難題接踵而至，被問到有何計劃和目標，華怡德打趣道，希望嚐盡本港的餐廳，回復正經後，她表示，外交官的工作是要促進溝通，成為社會和政府間的橋樑，強調傳達訊息是最重要，並自信滿滿地表示，自己要受過訓練，有備而戰。

華怡德（右二）曾以澳洲首席談判員身份，與香港就兩地的自由貿易協定，及泛太平洋協定談判。（澳洲貿易旅遊投資部圖片）

盼港能早日撥開雲霧見青天

不過，早前曾有指政府官員和建制派人士在會見外國領事前，須先獲外交部批准，作為「五眼聯盟」成員之一，她強調澳洲官員仍能自由地與不同光譜港人聯繫，包括港府官員，事前並不需取得許可，形容這是正常外交工作的一部分。

曾以澳洲首席談判員身份，與香港就兩地的自由貿易協定，及泛太平洋協定談判，華怡德表示，以往匆匆來港工作，被一幢又一幢摩天大廈包圍，未及欣賞香港的美景。過去近半年，她走訪郊野，踏足長洲、南丫島等島嶼後，驚嘆香港的另一面原來是一絕的美景，在她心中留下深刻印象，她任期內的另一目標，是到訪更多離島，「愈多愈好」，發掘更多香港美麗的一面，但她慨嘆天氣愈來愈差、訪問之日白霧籠罩，前路茫茫，她希望香港能早日撥開雲霧見青天。