澳洲總領事華怡德延遲上任　拒評是否受壓：世界已被顛倒｜專訪

中國、澳洲關係持續緊張,澳洲因應香港情況,推出優惠港人的移民措施,令兩國關係瀕臨冰封,去年更傳出北京施壓,遲遲未確認其領事簽證,拖延8個月下,總領事華怡德(Elizabeth Ward)終在去年10月履新,她本月接受《香港01》專訪,是她接任後首次接受本地傳媒訪問,她拒絕透露延遲接任的原因,僅表示「去年是十分奇怪的一年,世界已被顛倒」。 上任僅5個月便爆出擁有外國公民身份的囚犯被要求揀選國籍,一改沿用多年的做法,華怡德指澳洲十分關注事件,批評港府未有預先通知領事館,更嘲諷港府「一直以其出色的透明度引以為傲」,她透露至今仍能與其在囚國民接觸,但認為這是潛在危機,強調澳中之間的領事協定涵蓋本港,任何人持澳洲護照入境均可獲領事服務,若禁止他們與領事接觸,是違反協議。 (駐港總領事專訪系列之二)

華怡德拒絕交代遲遲未能上任的原因,僅慨嘆「去年是非常奇怪的一年。」(李澤彤攝)

華怡德:去年世界被顛倒

澳洲前駐港總領事彭朗寧去年2月離任,回去澳洲家鄉,華怡德已隨即來港會見在港的商界和僑民,準備接掌駐港領事館,惟總領事之位卻一直懸空,遲遲未有人接任,直至去年10月才能上任履新。

被問到遲遲不能上任的原因,華怡德一直拒絕交代確實原因,慨嘆「去年是非常奇怪的一年,不是很荒唐嗎?你以為是直截了當的事,卻完全不是,世界已被顛倒反轉。」她坦言去年對政府和外交工作而言均是難題,當中涉及很多因素。

反修例風波後,本港局勢劇變,被問到接掌駐港總領事館這個燙手山芋有甚麼棘手難題,她形容在貿易、投資等領域充滿有趣的挑戰。本港的政治議程亦日新月異,坦言「現時仍在學習、仍在會見不同的在港人士」,笑言自己就在拼圖一樣。

華怡德批評港府將「一直引以為傲的透明度」置諸度外。(李澤彤攝)

批評港府單方面改變國籍認可慣例

不過她上任短短5個月,便爆出擁有外國公民身份的囚犯被要求揀選國籍。華怡德表示,總領事館過去一直能探訪持澳洲籍的港人,惟港府近日單方面「改變慣例」(change in practice),批評當局並無預警,猶如將港府「一直引以為傲的透明度」置諸度外。她隨即向港府查詢,釐清有關做法,並對此表示關注,特首林鄭月娥及後會見傳媒時確認,當局的確已「改變慣例」。

澳洲與中國在2000年簽訂領事協定,任何人持澳洲護照進入中國國境,儘管是雙重國籍人士,亦能享有領事保護權。(律政司網頁截圖)

華怡德表示,澳洲尚未捲入此漩渦,領事館亦能與在囚國民接觸、提供協助,但認為這明顯是「潛在問題」,強調澳洲與中國在2000年簽訂的領事協定涵蓋香港,任何人持澳洲護照進入中國國境,儘管是雙重國籍人士,亦能享有領事保護權。

難評港府是否違反領事協定

被問到港府的做法是否違約,華怡德坦言「協定並非簡單直接的文件」,相關細則是否有效,「視乎國民以甚麼護照入境香港,因此難言港府有否違反」,她強調事件的癥結在於當局「沿用已久」的做法已經改變,而這改變「來得很快」,港府亦心知肚明,但領事館卻毫不知情,「令人質疑港府一直引以為傲的行政公平和透明度」。(raises questions of administrative fairness and transparency which are the things that of course the Hong Kong government always praises Hong Kong.)

華怡德指,港府的做法對部分人的現實生活有影響,因此當局修訂了旅遊警示,提醒持澳洲籍港人到入境處申請變更國籍。(網站截圖)

華怡德直言,港府的做法對部分人的現實生活有影響,因此當局上月10日修訂了旅遊警示,維持將香港和內地列為「不要前往」地區,並提醒持澳洲籍港人到入境處申請變更國籍。

訪問之日為參與民主派初選47人被落案起訴顛覆政權翌日,擁有澳洲籍的吳政亨因發起「三投三不投」聯署同樣被起訴,還柙至今。華怡德表示,澳洲關注事件,促請當局尊重基本法和國際法下賦予的自由和人權,強調若有任何持澳洲籍港人求助,將提供協助,拒絕交代個別國民的情況。

擁有澳洲籍的吳政亨因發起「三投三不投」聯署而被控顛覆國家政權罪,被還柙至今。(資料圖片)

「外國勢力」等負面評語不斷,上任不足半年,難題接踵而至,被問到有何計劃和目標,華怡德打趣道,希望嚐盡本港的餐廳,回復正經後,她表示,外交官的工作是要促進溝通,成為社會和政府間的橋樑,強調傳達訊息是最重要,並自信滿滿地表示,自己要受過訓練,有備而戰。

華怡德(右二)曾以澳洲首席談判員身份,與香港就兩地的自由貿易協定,及泛太平洋協定談判。(澳洲貿易旅遊投資部圖片)

盼港能早日撥開雲霧見青天

不過,早前曾有指政府官員和建制派人士在會見外國領事前,須先獲外交部批准,作為「五眼聯盟」成員之一,她強調澳洲官員仍能自由地與不同光譜港人聯繫,包括港府官員,事前並不需取得許可,形容這是正常外交工作的一部分。

曾以澳洲首席談判員身份,與香港就兩地的自由貿易協定,及泛太平洋協定談判,華怡德表示,以往匆匆來港工作,被一幢又一幢摩天大廈包圍,未及欣賞香港的美景。過去近半年,她走訪郊野,踏足長洲、南丫島等島嶼後,驚嘆香港的另一面原來是一絕的美景,在她心中留下深刻印象,她任期內的另一目標,是到訪更多離島,「愈多愈好」,發掘更多香港美麗的一面,但她慨嘆天氣愈來愈差、訪問之日白霧籠罩,前路茫茫,她希望香港能早日撥開雲霧見青天。