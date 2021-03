雙重國籍囚犯需二揀一　加總領事南傑瑞：有否違雙邊協定仍待觀察

撰文: 林穎嫺 謝媛彰 最後更新日期: 2021-03-19 14:54

反修例、國安法等事件,在香港掀起一個又一個波瀾,歐美等國多次為香港發聲,「外國勢力」干預等指控不絕於耳,加拿大駐港總領事南傑瑞接受《香港01》專訪時直言,自《港區國安法》實施後,政界中人都不多願與外國代表接觸,「感覺沒以前那麼開放,人們與外國政府的對話變得加謹慎」,慨嘆現時工作較以往困難,但慶幸至今未經歷任何限制,亦未有針對加拿大領事館的措施。 加拿大一月底表示,擁有加拿大國籍的雙重國籍囚犯突然被要求揀選國籍,是首個國家對外確認事件。南傑瑞直指,港府改變回歸後一直沿用的慣例,又提到加、中兩國的領事協定容許持加拿大護照入境的港人尋求領事保協助,但難言港府至今有否違反雙邊協議,「仍有待觀察,若再有雙重國籍人士被捕,當局會如何應用兩國的協定」。 (駐港總領事專訪系列之四)

南傑瑞坦言現時斷言港府有否違反雙邊協助,但慨嘆港府「改變慣例」後,「我們正處於新形勢下」,「仍有待觀察,若再有雙重國籍人士被捕,當局會如何應用兩國的協定」(歐嘉樂攝)

南傑瑞表示,領事館1月18日接獲加拿大公民通知,被要求揀選是加拿大籍還是是中國香港,並要就此作出聲明,領事館及後與其他在囚人士溝通,並與其他國家的駐港領事館商討,確定港府採取「新做法」,相信所有在囚或被拘留的雙重國籍人士都需要揀選國籍。

他表示,雖然《中國國籍法》自香港在1997年回歸後便適用於香港,惟當局一直容許在囚或被拘留人士,「告知當局他們是加拿大人」,不論他們是否持中國籍,隨後會通知領事館,領事館便能為相關人士提供領事協助,包括與該人會面、定期通電、查詢在囚人士的情況等。而這個沿用24年的「慣例」,今年初突然在毫無預警下徹底改變。

南傑瑞強調,加拿大與中國在1999年簽訂領事協議,確保任何以加拿大護照入境中國領土的人享有領事協助,因此「以領事協助為目的的大前提下,他們會被視為加拿大人」(they will be treated as a Canadian for the purposes of consular support.)。

政府單方面改變慣例的做法是否違反雙邊協議?南傑瑞坦言現時難以下定論,因為現時向領事館求助的人已服刑多年,難以追溯他們是以甚麼護照入境,但慨嘆港府「改變慣例」後,「我們正處於新形勢下」,「仍有待觀察,若再有雙重國籍人士被捕,當局會如何應用兩國的協定」(it remains to be seen what will happen the next time we have somebody arrested who is a dual national, how the bilateral agreement will be applied)。他再三提醒,任何加國公民應以加國護照入境本港及中國領土,若不幸身陷難關,應向當局表明自己加國人的身份,強調這是加拿大政府多年來的呼籲,甚至印在護照後頁。

南傑瑞形容領事館所看到的與一般港人無異,「感覺沒以前那麼開放,人們與外國政府的對話變得加謹慎。」(歐嘉樂攝)

要求囚犯揀選國籍被視為是港府進一步收緊港人與外國聯繫,被問到領事工作有否變得更困難,南傑瑞坦承,國安法實施後,「在非政府機構工作的人、活躍在政治活動的均顯得不情願與領事館的代表聯繫」,強調與香港公民社會接觸是一般領事館的慣常做法,以往未曾出現這個情況,「我們發現我們的工作比以往更困難」,但至今在運作上未有面臨特別限制,亦沒有針對領事館的措施。

他又形容領事館所看到的與一般港人無異,「感覺沒以前那麼開放,人們與外國政府的對話變得加謹慎。」

加拿大前外交官康明凱(右)和商人邁克爾(左)2018年先後在中國被捕,案件即將一審。(資料圖片)

加拿大和中國關係愈趨緊張,加拿大前外交官康明凱和商人邁克爾2018年先後在中國被捕,案件即將一審,加拿大多次批評中國「任意拘意」是政治報復,相關手法會否在香港故技重施?南傑瑞直言,在國安法實施後,當局已隨即修改對港的旅遊警示,包括被「任意拘留」的風險、被以國安法起訴人士可能會被帶到中國內地受審,「這些國安法獨有的新發展」,加拿大亦因此暫停與港的引渡條例並修訂出口協定,將香港與內地看齊。

南傑瑞直言,香港的風險已變,尤其在國安法實施後,「某些案件的主要司法權可能會被行使,這個可能性是新的可能性」。(歐嘉樂攝)

南傑瑞去年底在加拿大國會一個特別聽證會明言,若本港局勢變得更嚴峻,將準備撤走在港的30萬公民,他如何評估在港加國人的狀況?他直言,領事館的評估是,香港的風險已變,尤其在國安法實施後,「某些案件的主要司法權可能會被行使,這個可能性是新的可能性」(for certain offenses that mainly jurisdiction maybe exercise over cases, the possibility is a new possibility.),他已透過不同的渠道,知會在港的加拿大人審視「一國兩制」框架已起了變化。