新冠疫苗｜三個兒科醫學組織促請成年人打針　保護兒童及全面復課

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-10 18:30

政府以疫苗接種率決定放寬社交距離措施的程度，但接種率低迷，多項防疫措施包括限聚令等仍然生效。香港兒科醫學會、香港兒科醫學院及香港兒童免疫過敏及傳染病學會發出聯合聲明，提到香港兒童開始有社交心理問題，特別是有特殊學習需要及基層家庭的兒童，促請合資格的市民盡快打針，以保護兒童及讓社會回復正常活動。

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三個組織表示，新冠病毒感染肆虐全球已經一年多，疫情一直沒有消減的跡象，防疫措施包括保持社交隔離、學校停課、減少活動和接觸，是一向用來預防社區中的交叉感染的方法，有關措施對於保護社會中的體弱成員，如幼童、老年人和慢性病患者尤其重要，不過留意到長時間的防疫措施，本港兒童開始患有社交心理問題的趨勢，對有特殊學習需要和基層家庭兒童的影響更深遠。

▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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聲明引述香港兒科傳染病學專家最近在「美國醫學會雜誌旗下的 JAMA Network Open」發表的科學論文中，清楚地顯示家庭是傳播兒童及青少年感染新冠病毒的主要途徑，提到16歲或以上的健康及穩定成年人，廣泛接種預防新冠病毒疫苗是確保學校全面復課及每位兒童回復正常活動的最有效方法，不論他們是家庭中的成員、或是兒童及青少年的照顧者，這不僅能保護自身在日常生活時免受感染，而且還可有效地保護未能接種疫苗的年輕下一代，以促進香港兒童健康和正常的身心發展。