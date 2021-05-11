接種指定新冠疫苗來港縮短檢疫期　一文看清港府認可牌子免空歡喜

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-11 17:10

食物及衞生局上周公布，明天（12日）凌晨零時起，完成接種疫苗人士由海外來港時，可以按其來自的地區之風險，縮短檢疫期7天。 除了本港認可的兩款疫苗，即復必泰及科興疫苗外，入境者若接種其他疫苗，都有機會獲得縮短檢疫期，局方今天（11日）公布詳細的認可疫苗清單，當中包括國藥疫苗、莫德納疫苗、阿斯利康疫苗等，獲認可的共有10款疫苗。不過，在66個國家都獲批准使用的俄羅斯「衛星五號」疫苗則未有上榜。

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打俄羅斯「衛星五號」疫苗不獲減檢疫期

食衞局在同心抗疫網站內上載「認可疫苗列表」，當中除了本港批出緊急使用授權的科興「克爾來福」疫苗和BioNTech「復必泰」疫苗外，還有另外8款疫苗，例如有國藥疫苗、莫德納疫苗、阿斯利康疫苗。清單列明每款疫苗所需針數，例如科興和BioNTech疫苗需接種兩針，美國楊森公司和內地康希諾生物的疫苗就只需接種一針，但內地安徽智飛龍科馬生物製藥的疫苗則需接種三針。

政府的認可疫苗列表。 （網站截圖）

不過，在66個國家都獲批准使用的俄羅斯「衛星五號」疫苗則未有上榜，印度巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）製造的一款疫苗雖然在9個地區獲批使用，但都未有納入清單。相反，「國藥集團中國生物武漢生物製品研究所」疫苗只在中國和阿聯酋獲批；「安徽智飛龍科馬生物製藥」疫苗只在中國和烏茲別克獲准使用，但都可以獲得認可。

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食衞局上周在記者會表示，接受世界衞生組織緊急使用清單或資格預審疫苗清單上的疫苗，及經世衞指明的嚴格監管機構或國家藥品監督管理局批准使用的疫苗。

《香港01》正向局方查詢，為什麼俄羅斯「衛星五號」疫苗和印度巴拉特生物技術公司疫苗未能上榜。