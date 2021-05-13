46歲女子強制檢疫期間三次逃走　今被判即時監禁6星期

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-13 19:21

衞生署公布，一名46歲女子及一名29歲男子因分別違反強制檢疫規例，今日（13日）於裁判法院被判刑。其中46歲女子原本須在酒店檢疫14日，惟檢疫令尚未屆滿前，曾離開其檢疫地點，並於深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲。她其後被送往曹公潭戶外康樂中心繼續檢疫，但再兩度逃離檢疫中心。該名女子今日於西九龍裁判法院，就四項罪行共被判處即時監禁6星期。

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衞生署表示，首宗個案涉及的46歲女子早前獲發強制檢疫令，訂明她必須在酒店接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，她在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於上月1日離開其檢疫地點，並於深圳灣出入境管制站，被入境事務處職員截獲。

其後該名女子於同日被送往曹公潭戶外康樂中心接受餘下強制檢疫，但她分別於上月11日及13日逃離檢疫中心。她分別被控三項違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）第8（1）及8（5）條和一項違反《規例》第8（4）及8（5）條。

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累計137人違檢疫令被法庭定罪

第二宗個案涉及一名29歲男子，他早前獲發強制檢疫令，訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於去年10月29日離開其檢疫地點。他被控違反《規例》第8（1）及8（5）條，今日於沙田裁判法院被判處即時監禁6日。

衞生署強調，違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁六個月。截至今日，共有137人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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