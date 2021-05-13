梁凌杰死因　梁爬出鐵架前曾看手機半分鐘　警稱有懷疑或被煽動

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-13 20:59

梁凌杰前年6月穿着寫有反修例示威標語的黃色雨衣，在金鐘太古廣場墮斃。死因庭研訊今（13日）午續審，談判組警員供稱，當日梁曾一度願意返回安全地方，並示意需時10分鐘考慮，惟梁之後看手機約半分鐘後，突爬出鐵架，事態電光火石間急速轉變，並在眾人的意料之外，警員稱不想過分猜度，但懷疑梁看過手機或「被煽動」改變主意，之後不知是乏力還是鬆手而從平台墮下。

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

曾提要特首及警方向示威者道歉

案發值勤的談判組隊長林景昇副督察供稱，他晚上6時50分到場，於7時15分與站於外側工作平台的黃雨衣男對話。林見對方耳朵掛有免提裝置，並手持𠝹刀，但無使用的意圖。他指雨衣男當時狀態平和，經常望手機。林說，同僚稱對方曾希望特首和警方向示威者道歉。林得知其訴求後，有問對方是否想見記者，雨衣男左右搖頭。

談判組隊長林景昇作供時強調不想過分猜度，但懷疑梁凌杰看過手機後，可能「被煽動」故改變主意。(陳家怡攝)

講述具體安排沒回應

晚上8時38分，雨衣男沒再拿着𠝹刀，林問他是否想由救護車送離現場，他點頭。林續問他：「想唔想由消防定係我，協助落嚟？」對方答道：「我自己。」林指他說話不多，故印象深刻。

林景昇隨後向對方講及具體安排，惟對方沒有回應，其後林提出給他一支水，他點頭示意，並拾起林拋到平台的支裝水飲用。林問他是否需要時間考慮走下來，對方舉起張開手掌的雙手，表示想要10分鐘。

無法得知是乏力還是鬆手墮樓

9時許，林建議如不反對就過去幫雨衣男，遂慢行到左方的樓梯級，打算步上搭建的工作平台。此刻，雨衣男突然爬出平台，雙手環抱鐵架，當時他已脫下雨衣。林加快步伐，兩旁的消防員挽該男子手臂不果，約9時15分他鬆手墜下。林稱，無法得知他乏力或是有意鬆手而墮樓。

梁凌杰從平台掉下的過程。(詳看下圖)

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事態轉變前曾看手機半分鐘

林走去樓梯前，雨衣男曾看手機頗長時間，有約半分鐘。當林走向樓梯途中，發現男子爬出去，林形容事發電光火石之間，不知消防員先行近他，然後他爬出去，抑或相反。林表示，對方沒有明確拒絕，事態發展急速轉變，在他意料之外，也是他20年談判經驗中首次發生的。他強調不想過分猜度，但懷疑他看過手機，可能「被煽動」故改變主意。

過往無讓非專業人士參與談判

林得悉有立法會議員想與雨衣男對話，但稱不會徵詢該議員意見，因他當時工作負責談判溝通。死因研訊主任葉志康提問下，他指一般而言，需考慮要求見面的人和危站者的關係，要求見面的原因和其能力等決定安排接觸與否，他過往並無讓非專業人士參與談判工作。

企圖自殺者不會關心生理需要

死因裁判官高偉雄提到死者在現場留下1個未開封的杯麵及2支飲料，問該男子會否自殺或宣示訴求，林聞言表示他願意接收那支水更是「好好進展」，因他無必要依賴那支水。他舉例說，有工業行動示威者帶備足夠10多個小時的食糧，為生理需要作好預備的自殺風險低。企圖自殺者不會關心自己生理需要，和死者飲水舉動並不吻合。林亦解釋，雖然死者表明不想別人幫助，但在危險情況下會支援體力透支的危站者，梁的身形龐大故需消防員協助。

畫簿上曾刪去林鄭落台之後重寫

林於庭上看到死者畫簿遺物內的字句，一度覺得奇怪，質疑他為何刪去第二行的「林鄭落台」，又再在下方重寫。林又稱，若他如簿中所寫「對呢個香港已心灰意冷」，何以要在前一頁寫上訴求。

聆訊將傳召曾到場要求與梁凌杰對話的時任立法會議員鄺俊宇，以及至少3名消防員作供。鄺俊宇原本不在證人名單，死因庭指示警方聯絡他明天出庭。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)

事件發生經過。(詳看下圖)