疫情學童上網課　家長憂難支援子女壓力倍增　低收入家庭更嚴重

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-11 13:43

疫情下學生轉為網上學習，學生與教師已逐漸適應，但仍有不少家長感吃力。香港救助兒童基金會最新調查顯示，有75%受訪家長因子女網上學習感到壓力增加，而低收入家庭情況更嚴重，多達89%受訪家長表示感受到更大壓力。 家長對子女上網課的主要憂慮，包括擔心缺乏支援子女網上學習的技術，亦有家長希望可刪除網上授課時的成績等級，只分為「合格與不合格」。

育有3名子女的李太形容症情期間照顧三名小女就如「牧羊人帶羊去山過山,都唔知係咪安全」。（香港救助兒童會提供）

近半家長建議網課期間的成績不評級

香港救助兒童基金會於2021年3月以網上調查形式，收集225名香港家長，於疫情期間對子女網上學習的意見。結果顯示，有年幼子女的受訪家長普遍感到更大壓力，當中77%子女正就讀幼稚園的家長，與80%子女就讀小學的家長均稱，在疫情期間對子女學習感到壓力。至於子女就讀中學的受訪家長中，則有60%表示感到壓力。

調查又發現，47%受訪家長認為子女於停課期間，只學習到「很少」知識，甚至學不到知識；而46%家長則建議，學校應刪除於網上授課期間的成績等級，或只列為「合格」或「不合格」。

育有3名子女的李太形容症情期間照顧三名小女就如「牧羊人帶羊去山過山,都唔知係咪安全」。（香港救助兒童會提供）

家長稱學校欠支援 網課出現技術問題難應對

調查亦發現，有30%受訪家長表示，學校缺乏對網上學習所需技術的支援。約三分之一（36%）的受訪家長稱，擔心網上授課出現問題時，不知怎麽應對。另外近半數（49%）家長表示，支援子女學習同時，要處埋私事及工作感到吃力。低收入家庭的情況更嚴峻，58%的人表示感到吃力。

May的9歲兒子今年就讀小四，患有專注力不足及過度活躍症。May因要每日督促兒子上網課而感到壓力增加。（香港救助兒童會提供）

家長形容疫情下照顧子女如「牧羊人帶羊去山過山」

調查又顯示，近乎所有受訪家長（98%）都表示，親子關係有正面改變。育有3名子女的李太表示：「疫情時很忙， 都好擔心，但都要KEEP（保持）住正能量。疫情期間帶3個仔女，就好似牧羊人帶羊去山過山，都唔知係咪安全」。

李太對於子女的網上學習的學習進度感到擔心，希望安排補習老師到家中替子女補習，亦要安排課外活動給子女。李太形容，猶如將家中變成補習社及活動中心。

特殊教育需要學童家長面對重重困難

家長May的9歲兒子今年就讀小四，患專注力不足及過度活躍症（ADHD）。May因要每日督促兒子上網課而感到壓力增加。她表示，照顧患特殊教育需要學童的家長，面對重重困難，如需幫助學童處理學習、情緒及行為上的問題。兒子上網課時，May都需要陪同於兒子身邊，否則他很難集中上課。

Ｍay續指，兒子需要定時服藥，然而長期的藥物治療，帶來一定副作用，導致其情緒較不穩定，當他感到憤怒或不悅的時候，便會衍生一些衝動或具對抗性的行為問題，如發脾氣 ，把書本功課一手推倒於地上。面對兒子學習時的種種情緒及行為問題，May形容為一場情緒智商大挑戰。

兒子需要遵醫囑定時定候服藥，然而長期的藥物治療帶來一定的副作用，導致其情緒較不穩定。（香港救助兒童會提供）

香港救助兒童會總幹事司徒恩女士表示，授課方式轉為網上學習時，大家很容易忽略家長所面對的挑戰及重大壓力，尤其是低收入家庭，處理家長於疫情期間的情緒需要同樣重要，是家庭和諧關鍵，亦影響兒童發展，「家長開心，子女才能開心成長」。

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