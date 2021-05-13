調查：九成受訪家長同意女兒打HPV疫苗　團體促納男童入接種計劃

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-05-13 15:06

人類乳頭瘤病毒（HPV）不但可引起生殖器官濕疣（椰菜花），部分高危病毒更與子宮頸癌、口咽癌及肛門癌等有密切關係，危及男女。有團體的調查發現，家長普遍贊成子女接種HPV疫苗，但未有坐言起行，呼籲父母及早為他們打針，亦促請政府將男童也納入接種計劃。

關注HPV聯盟委托研究機構，在今年2月以網上問卷訪問851名小五或六學生的家長，九成家長表明會同意或已經為女兒接種HPV疫苗，原因是相信可以預防癌症及性病，超過六成女童家長明白有性行為前是最佳的接種時機，反映家長對HPV有一定認識。

調查又顯示，七成男童父母知道男性可接種HPV疫苗，但其中六成未為兒子接種，聯盟召集人顏婉嫦呼籲家長要及早為子女接種HPV疫苗，並指國際指引提到男女都應該接種疫苗，建議政府將接種計劃擴展至同齡男生，因為多達七成家長指若免疫接種計劃擴展至男生便會讓兒子參與。

關注HPV聯盟促請政府將男童也納入接種計劃。（聯盟提供）

顏婉嫦以澳洲為例，當地早年開始為女童接種HPV疫苗，期後擴展至男性，加上其他措施，令當地21歲以下年青人感染生殖器官濕疣的比率大幅降低九成五，而子宮頸高度異常及癌症個案也顯著減少。而英國亦預計將疫苗接種計劃擴大至男性後，可以預防數以萬宗HPV相關癌症。

今次調查亦發現，不少家長估計孩子上中學後便開始與異性約會，而八成受訪父母認為子女在18歲或以上才會開始有性行為，只有一成多家長覺得子女可能於18歲前已經開始接觸性。

聯盟成員陳基湘引述家計會的調查，少於一成中學生可能早於14歲已經有性行為，反映年輕一代接觸性的時間可能比家長估計為早。他明白家長很多時也擔心接種疫苗有鼓勵子女接觸性，但其實接種疫苗是一項健康保護措施，越早為孩子接種疫苗可提供最大的保護。