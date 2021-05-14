梁凌杰死因｜鄺俊宇稱覺梁想付出代價反對修例　提梁墮下一度感觸

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-14 17:10

梁凌杰前年6月身穿寫有反修例標語的黃雨衣在太古廣場墮斃，死因庭就其死因作研訊，今（14日）傳召時任立法會議員鄺俊宇作供。他指橫額標語顯示梁凌杰欲以死明志，覺梁想付出代價反對修例，而當社工的鄺稱他過往處企跳或理類似情況，且未試過失手，故想一試與梁對話。鄺在提到梁終墜下不治時一度感觸，並說：「多麼希望佢無事。」又問：「如果可以同佢傾到偈，可唔可以避免悲劇發生？」

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

覺該男子想付出代價反對修例

原本並非證人的時任立法會議員鄺俊宇，今被傳召出庭作供，他稱事發當日在立法會工作時收到求助，指一名男子於附近的太古廣場危站。鄺表示無論他身份是誰，當刻只想阻止他「做傻事」及提供協助。鄺指從橫額可見他的信息清晰，覺得該男子欲以死明志，想付出代價反對修例，鄺擔心他因而自殺。

鄺俊宇稱梁凌杰墮下後他到達現場時，腦海空白，情緒崩潰跪於地上。他指，過往處理類似情況未試過失手，並反問：「如果可以同佢傾到偈，可唔可以避免悲劇發生？」(陳家怡攝)

曾處理企跳個案及擔當緩衝角色

鄺稱他在約下午4時到達太古廣場4樓平台，現場已設封鎖線，他向一名女警要求和該男子對話。他說沒有事情比救人更重要，明白有風險，覺得要協助他。身為社工和區議員的鄺指出，過往處理過數宗企跳個案。死因研訊主任葉志康問到以鄺的身份游說，是否可能引發衝突令情況不受控制，他答道在6月初衝突曾擔當緩衝角色，相信他可緩和事情，也有警員表達過謝意。

未獲准與梁對話感可惜

女警回覆鄺指談判專家正前來，以情況不合適為由拒絕讓他勸說。他感到可惜，請女警再嘗試，及後轉去金鐘道對面行人路叫喊勸喻。但不奏效，於是約5時返回平台等候，其後看到梁凌杰背面，他維持靜止。在8時半收過警方通報稱梁接過水飲用，現場狀況穩定。

鄺俊宇稱他知梁凌杰最終墮樓身亡後，頭腦一片空白，情緒激動並跪在地上，至今仍是一個傷口。(資料圖片)

梁父曾稱想每人都可以回家

直至途人擾攘稱「跳咗落去」，鄺表示梁危站4至5個小時突然墮下，到達地面後見到有人處理他，鄺腦海空白，情緒崩潰跪於地上，隨後趕去醫院，他道「多麼希望佢無事」。他指，過往處理類似個案未試過失手，對於梁墜下不治，他庭上一度感觸及表示抱歉，形容是他人生「一個好大遺憾」，又問：「如果可以同佢傾到偈，可唔可以避免悲劇發生？」鄺供稱於梁凌杰喪禮見過其家人，梁母安慰他：「你做得好好，鄺議員。」鄺透過傳媒留下聯絡方法予梁父表達慰問，梁父及後致電表示：「好想之後每人都可以平安回家。」

鄺稱此事是一個很大的傷口

死因裁判官高偉雄提問下，鄺指以前和警方合作處理危站，那些個案未需談判專家已解決，而他介入的10多場警民對峙均未有惡化。鄺澄清不是與「佔旺女村長」畢慧芬一同要求見面，但在平台見過她。他最後感謝裁判官邀請他到庭作供，表示此事是一個好大傷口。高偉雄則說，考慮過是否要傳召他作證，有些人不願重提事件，但有人會藉此解開傷口。鄺於法庭外表示：「呢個係我可以為凌杰做嘅最後一件事。」鄺俊宇為庭上第一人以凌杰稱呼死者。

談判組隊長林景昇稱梁凌杰爬向鐵架時曾叫消防員行開。(歐嘉樂攝)

梁曾叫消防員行開

談判組隊長林景昇副督察今有繼續作供，他稱當日從工作平台走至樓梯的約10秒間，眼角瞥見該男子在電光火石間爬出鐵架，梁曾叫上前的消防員「行開」，惟林無留意消防員何時及如何接近他。林亦不肯定消防員有否為他扣上安全帶。林稱梁雖然多數默不作聲，但曾經點頭顯示有聆聽。沒有主動說過要求或訴求。

非涉刑事危站個案由消防指揮

林又稱，涉及刑事罪行的危站個案會由警方指揮，但本案並非刑事個案，則由消防作現場最高指揮及主導行動。林稱在多個考慮因素下，社工專業不足以構成讓其他危站者見面的原因。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)

事發經過。(詳看下圖)

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梁凌杰從平台掉下的過程。(詳看下圖)