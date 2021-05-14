梁凌杰死因　消防員指地面有欄桿　救生氣墊未能覆蓋行人路

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-14 19:55

穿黃雨衣男子梁凌杰前年6月在金鐘太古廣場墮下死亡，其死因庭研訊今（14日）續，負責展開救生氣墊的消防員陳志堅供稱，事發行人路有一行長欄桿阻礙，故在行車線的氣墊只可盡量貼近平台外危站男子。他指出拆欄桿需時，男子隨時墮下，他說「斜小小」或會跌落氣墊，當時已「做到最盡」。

梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

受長欄桿阻礙氣墊只能盡量靠近

時任消防總隊目陳志堅供稱，當天接報後到場見一名危站男子背向金鐘道，倚着搭建平台欄桿。他於下午近5時，用2至3分鐘展開氣墊，氣墊長7.5米、闊5.5米及高2.5米，擺放在金鐘道近太古廣場的兩條行車線上。由於太古廣場外有一行長欄桿阻礙，故氣墊只可盡量靠近平台外危站男子下方位置。陳在氣墊外觀察他，憶述他好像有叫口號，但現場環境嘈吵，聽不到內容。

時任消防隊目陳志堅稱，地面有欄桿阻礙，已把救生墊盡量靠近但未能覆蓋行人路，惟也預計到若有人掉下時有機會落在救生墊外的範圍。(陳家怡攝)

該男子突爬出鋼架墮下

晚上約9時10分，陳看見該男子突然爬出鋼架之外，左右「郁動」及攙扶鋼架，數分鐘後墮下，該男子側身和背向天躺卧地上，有小量血從口裏流出。救護到場前，由消防搶救後將該男子送院。

拆欄桿需時並有危險

陳稱，因行人路設有欄桿，氣墊只可擺在馬路，未能放入行人路。陳志堅指出，案發行人路的露天位置闊約1米多，他曾作出評估，亦有意會到該男子可能墮下於氣墊以外，陳指，若氣墊要貼近太古廣場，就要拆除欄桿，但有危險。他稱拆一個欄桿需時5分鐘，如拆除10個欄桿需共50分鐘，期間男子隨時有機會在缺乏保護下墮樓，同僚亦承受風險。

斜少少或能跌落氣墊

死因研訊主任葉志康問及可否將氣墊擱在欄桿上，陳表示氣墊所形成斜角不能承受重力，墮樓人士也可能反彈撞向石牆。陳認為在氣墊上疊放多一個氣墊，以覆蓋行人路亦不可行，因其設計須放置穩固地面。至於鋪設床褥則是散亂的，會令危站者獲得錯誤訊息，選擇跳落另一位置。陳表示，有人曾以拋物線墜樓，「斜小小可能會跳到出嚟」跌落氣墊。他事後認為，在當時環境已「做到最盡」。

消防處只有一個尺吋的救生氣墊

以他所知，消防處只有一個尺寸的救生氣墊，故在後巷等地點無法使用氣墊。以往消防員曾聯同多人拉開布帳，以俗稱「糯米雞 」方法承接墮樓人士，因或會傷及消防員現已停用。他稱其他國家應有使用較小型氣墊。

下周一將傳召4名消防員作供。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)

事發經過。(詳看下圖)

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梁凌杰從平台掉下的過程。(詳看下圖)