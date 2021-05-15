佐敦三級歷史建築戰前唐樓獲批拆卸　學者倡重新評級「升呢」保留

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-15 15:09

站在佐敦彌敦道及柯士甸道的十字路口等過馬路，不難留意到街角淺黃色、有長露台的唐樓。該幢位於彌敦道190號的唐樓有最少84年歷史，被評為三級歷史建築。惟近日屋宇署向附近大廈業主立案法團發通告，指批准了彌敦道190號全幢拆卸工程，此幢三級建築敵得過歲月摧殘，或不敵城市發展。 熟悉唐樓歷史的前古諮會成員，港大建築保育副教授李浩然認為，該幢唐樓為藝術裝飾建築風格，更屬轉角樓，評級絕不應只有三級，應可「升呢」獲保留，建議古諮會重評，對再有戰前唐樓面臨拆卸危機大嘆可惜。 《香港01》正向唐樓業主大生地產發展，及發展局和屋宇署查詢。

彌敦道190號於2018年獲確認評級為三級歷史建築，屬香港1,444幢歷史建築物之一，亦在古蹟辦早前公開的全港8803項歷史建築名單中。古蹟辦介紹彌敦道190號建於1937年前，樓高4層的建築，設計受裝飾藝術及新古典主義影響，具地區性的文物價值。此幢位於佐敦的唐樓，70年代起由已故著名商人馬錦燦的大生地產發展有限公司持有至今，一直有租出地舖及一樓作商舖之用，現時全幢均為商戶，地面售賣口罩，樓上則為Lego積木店。

油尖旺區議員陳嘉朗指，附近大廈業委會收到屋宇署通知，建築署批准彌敦道190號全幢拆卸。在現行古物及古蹟條例下，只有一級建築名單才會獲發展局長考慮宣布作「古蹟」或「暫定古蹟」，禁止業主拆卸，但二級或三級建築未有限制。古蹟辦文件亦有指，若有資料支持該建築物有較高文物價值，古諮會會考慮是否應獲評為一級建築。翻查資料，彌敦道190號被評級為歷史建築時，業主提出反對。

現時彌敦道190號地舖售賣口罩，樓上賣樂高。長露台設計簡潔優雅。（資料圖片）

李浩然指，彌敦道190號為藝術裝飾建築風格，為1930年代建築美學主流，特色為簡潔優雅，強調線條與簡單三角幾何圖案，加上唐樓為「轉角樓」，更添其歷史價值，「起碼值一級」。他指，同期的唐樓已少之有少，同類建築為同被評三級建築的史釗域道6號，以及評為二級歷史建築的唐樓群，太子道西190-220號但彌敦道190號更美。他估計，彌敦道190號評級時未翻新，令古諮會「評錯級」。

他說，30年代水泥鋼筋技術成熟，加上當時工程師提高安全指標，建築相當穩陣，結構沒有問題，若被拆卸「一定可惜，而家唔知點」，希望古諮會可以為唐樓重新評級「升呢」，或政府考慮與發展商換地保留。

《香港01》正向發展局及屋宇署查詢，尚待回覆。

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