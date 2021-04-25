古蹟辦缺人手、資源　保育學會批難助市民建立歸屬感

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-25 11:00

文物保育議題近年漸於社會討論，惟政策卻為人詬病，尤其於評級制度受質疑。文物保育學會批評，本港缺乏完善的文物保育政策，往往「見招拆招」。 他們指出，本港「死因」源於缺乏保育原因，導致無資源、缺人手，甚至將文物保育「斬件式」處理。學會指出，歷史建築反映城市特色，如新加坡正正將文物保育與旅遊、教育政策掛勾，目的為建立市民的歸屬感，亦帶動經濟，「如果拆晒文物，香港同深圳有咩分別？」

文物保育學會副會長陳柏慧（右）及張家榮，提到本港保育人才問題。（梁鵬威攝）

由主教山配水庫事件，談到港大殺建築保育學部，文物保育學會副會長陳柏慧及張家榮，最常提到的是保育人才問題，然而根據學會資料，古蹟辦現時只有不足5%的員工有文物保育相關的學歷，「做古蹟好需要經驗累積，唔係同一個規則可以應用係所有建築物。」

政府內部架構不利培訓人才

曾於古蹟辦內部工作的陳柏慧指，古蹟辦曾經聘請多名具文物保育相關學歷、來自建築測量等專業範疇的人士。不過，早年內部架構變動，改為從建築署調配人手到古蹟辦，變相不需要具備保育相關的經驗或學歷。再者，礙於政府人員需要互調部門，不利部門內部的人才培訓，亦令員工缺乏進修誘因，「如果部門重視經驗累積、傳遞會好好多。」

他們認為本港缺乏整全的保育政策。（梁鵬威攝）

政策欠缺明確目的

歷史建築保育於本港社會不時掀起風波，不過往往難以保持熱度。陳柏慧形容本港保育政策「見招拆招，頭痛醫頭腳痛醫腳。」她認為問題源於本港保育缺乏明確目的，導致難以針對性投放人手、資源，甚至有一套整全的政策。

張家榮以新加坡為例，保育政策與推動文化旅遊、教育有連繫性，當中透過教育國民保護歷史建築，從而構建對國家的歸屬感；當地同時利用活化項目培訓人才。陳柏慧指，甚至近至澳門，亦根據地區需要及資源設立一套保育政策，如由政府出資維修、改建博物館等。反觀香港保育缺乏政策支持，難保持熱度，「有事就嘈，但嘈完一輪就會die down（淡化）」

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透過保育推廣城市 助市民建認同感

他們認為，先要從政策入手，從而帶動部門架構變動及增配人手等；雖難以模仿外地保育政策，但相信透過文物發展旅遊、構建市民身份認同為通用政策方針。張家榮認為歷史建築反映一個城市文化，甚至有助建立市民的身份認同感，而本港政府不應對涉及殖民時期的建築物感避忌，「往往由文物反映出一個城市特色，亦都係part of identity（身份認同的一部分）。」張家榮以上海為例，指當地亦有殖民歷史，但政府未有抗拒，「應該變化為好事，去推廣城市...如果拆晒文物，香港同深圳有咩分別？」

戰後建築未獲評級制度保護

現時本港歷史建築評級制度集中於戰前建築，張家榮指事實上本港有不少戰後建築值得保留，卻未被評級制度保護，如於灣仔司徒拔道友邦大廈，與怡和大廈出自巴馬丹拿集團同一日藉設計師的手筆，其特別之處包括其內部停車場，但最後仍逃不過被拆的命運。

司徒拔道友邦大廈。（維基百科「Baycrest」圖片）

古蹟辦：按需要安排培訓 適時檢視人手

古蹟辦回覆查詢，指其主要工作為保育建築文物，參與的人員包括館長職系和專業職系人員，如建築師、測量師及工程師等。如有工作上的需要，政府會安排培訓，以更新所需專業知識。發展局會適時檢視古蹟辦的人手情況，並作適合安排。

古蹟辦指政府設有內部監察機制監察有關拆卸或改建法定古蹟、暫定古蹟、已獲評級的或建議評級的歷史建築的情況。在這個機制下，假如屋宇署、地政總署及規劃署在接獲申請或查詢，或部門人員在執行日常職務時，知悉可能會威脅由私人擁有的具考古研究價值的地點、古蹟及歷史建築，便會立即通報發展局文物保育專員辦事處和古蹟辦，以便與有關私人業主作出跟進，例如主動聯絡他們一同探討保育方案。

古蹟辦又指，認為應先妥善處理1950年前落成的建築物評級工作，亦會因應緩急情況處理1950年後的建築物評級，現時已為超過180項1950年後落成的建築物評級。

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