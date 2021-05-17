司徒華獎｜生物科教師改貨櫃養龜蛇引學生發問：只留課室已過時

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-17 00:01

入行約3年的生物科教師黃瑋俊，是男校、天主教慈幼會伍少梅中學生物科主任。「西裝骨骨」的他，早前花數月親力親為，將舊貨櫃改裝成生態實驗室（Eco-Lab），除了有植物生長區，更領養了受保護的紅腿象龜及球蟒蛇，半透明實驗室已深受學生歡迎，更有課堂表現不積極的學生，課後主動提問不同生物特性、生態系統對動植物影響等。黃老師獲得以已故教協會長司徒華命名的第九屆司徒華獎「新晉老師」組獎項。

老師只坐係課室教書，我覺得係過時，同學需要嘅唔止課程，亦需要價值觀培養同情意發展。 司徒華獎「新晉老師」組得主黃瑋俊老師

天主教慈幼會伍少梅中學生物科主任黃瑋俊，是教協司徒華獎的「新晉老師」得獎者。（余俊亮攝）

舊貨櫃變Eco-Lab 種植物又養兩棲動物

黃瑋俊老師指，不少人視生物科是「理科中的文科」，背誦可獲高分， 但對該校學生並不適用。為提高學習興趣，他早前將一個舊貨櫃改裝成「Eco-Lab」，一邊為植物區，一邊是領養回來的受保護兩棲動物（紅腿象龜及球蟒蛇），希望推廣環境教育、生命教育及保育。他更邀全校師生為兩棲動物們改名，成為校園熱話，「唔少學生一小息就會探佢哋。」

龜有特性 學生小息時可與龜散步

為何選中兩棲爬蟲類？黃瑋俊解釋，同學較少有機會近距離接觸受保護的兩棲爬蟲類，而龜的互動性強，小息時可與龜散步，吸引同學前往探望及照顧。他舉例指，有部份課堂上不太積極的學生，在Eco-Lab會對生物特性、不同生態系統感興趣，而實驗室另一端的植物，亦可讓學生研究不同燈光、自動灑水、溫度及濕度變化對植物生長的影響。

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文讚揚黃瑋俊會主動關心學生，以不同技巧吸引學生投入課堂，「唔係見到有問題先補救，係好難得。」（鄧穎琳攝）

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文直言，該校學生有不同學習差異，讚揚黃瑋俊充滿教學熱誠，力求進步，願試新事物，「他會帶啲可能性返嚟」，包括協助中文科老師購買及飼養昆蟲，作中文寫作課的教材。

爛地帶返嚟嘅貨櫃，本身想改成溫室，點知黃老師諗到加入未來世界需要嘅元素，領養紅腿象龜同球蟒蛇。 天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文

黃瑋俊疫情下亦帶領學生測試不同物料口罩的保護成效，期望學生帶出生物科與日常生活有密切關係，引起學生的學習動機。

黃瑋俊的努力獲得肯定，成為第九屆司徒華獎「新晉老師」組的得主，連他在內，本屆司徒華獎共有10名師生獲獎，每人可獲1萬元獎金及獎狀。第十屆司徒華獎正開放接受市民提名，截止日為本月31日。