司徒華獎｜男校女教師用「小強」教說明文　借蜘蛛俠引導學生思考

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-17 00:01

「普遍男仔語文學習動機弱，說明文係最沉悶嘅，完全零收視！男仔最鍾意污糟嘢，我哋就去玩昆蟲！」在男校天主教慈幼會伍少梅中學擔任中文科主任的女教師吳嘉恩，為引起中一生對作文的興趣，努力克服對昆蟲的恐懼，帶學生觀賞螢火蟲館，邀生物科老師合作購甲蟲、俗稱「小強」的蟑螂等，作為寫作教材，成功令初中生投入課堂。 但回望十年教學生涯，她最難忘的，是一年內有兩名相熟學生企圖輕生。她感恩學校社工及其他老師協助，最終以一句「我好肚餓，不如同我落去食碗粉先」，勸服學生放棄執念。吳老師獲得以已故教協會長司徒華命名的第九屆司徒華獎。 該校部份學生出身基層家庭，甚至有家長要求初中兒子輟學工作，她呼籲教育同工處理學生違規或欠交功課時，不妨多了解學生難處及感受，把握機會關心學生，建立關係，再感化他們，否則「記咗小過只係完成老師嘅工作，無完成到老師嘅使命。」

我相信無頑劣嘅學生，只有等待被愛嘅學生，多一句了解，好多時已經好唔同。 司徒華獎得主、中文科主任吳嘉恩教師

天主教慈幼會伍少梅中學中文科主任吳嘉恩的努力，獲教協司徒華教育基金認可，被選為本年度司徒華獎老師組的得獎者，（余俊亮攝）

用昆蟲教學：沒枉費老師們付出

吳嘉恩老師直言，伍少梅中學九成中文科老師都是女性，以昆蟲教學一度需時適應，幸課堂互動大增，學習成效顯著，沒枉費老師們的付出。她笑着說，學生繳交的作文字數不但以倍數增加，更主動運用不同說明手法，「原來講完呢啲昆蟲，（學生）即刻知咩係數字說明、舉例說明，咩係比較，所有都識。再拉落本科，寫昆蟲俠，將蜘蛛俠嘅品德情意帶返落去，將佢哋對社會有貢獻。」

被過度活躍學生推跌要住院 反得機會教導

除了着重傳授學術知識，吳嘉恩亦着重教化學生。她解釋，該校有不少劏房家庭、非華語或單親家庭學生，甚至有父母要求中三生缺課工作，故個別學生會有行為問題或情緒困擾，需額外關心，但從不認為他們是壞學生。

十年前由編輯界「中途出家」成為中文科教師，吳嘉恩曾被一名中一生推跌在地，工傷住院，惟她沒怪責學生，更協助學生學習控制情緒，減少過度活躍症狀，如貼上呼吸冷靜法等海報，二人關係漸漸「解凍」。「其實佢哋淨係想要陪伴，同細路仔單純相處嘅喜悅，係留低，繼續（以教師）作為終身事業，教落去嘅動力」。

吳嘉恩呼籲教育同工處理學生違規或欠交功課時，多了解學生難處及感受，把握機會關心學生，建立關係，否則「記咗小過只係完成老師嘅工作，無完成到老師嘅使命。」（鄧穎琳攝）

一句話勸服欲輕生學生

十年教學生涯的難忘事多不勝數，吳嘉恩說，最難忘曾在一年內有兩名相熟學生擬輕生。她回憶說，曾在上課中途收到缺課學生信息，傳了一張天台上雙腳懸空的相片給她，她立即暫停課堂，並請教社工意見，最終以一句「我好肚餓，不如同我落去食碗粉先」，勸服學生放棄輕生。多年過去，她仍與兩名學生保持聯絡，「佢哋都現時生活得唔錯，一個搬屋後煮咗一餐請我食」。至於另一男生？她笑言，他是她教學生涯中，唯一有志向文學工作發展的學生。

被問到與學生相處的秘訣，她建議教育同工處理學生違規或欠交功課時，不妨多了解學生難處及感受，把握機會關心學生，建立關係，再感化他們，「如果交唔到功課，會問多句點解，可能就好唔同，例如係父母嘈交。」她指處罰違規學生、追收功課只算完成工作，難以感化學生。

記咗小過只係完成老師嘅工作，但係無完成到老師嘅使命，你記咗小過，校長無得挑戰你無做齊野，但係咪做緊齊咗？定只係做咗工作，無做到個使命？ 司徒華獎得主、中文科主任吳嘉恩教師

吳嘉恩的努力，獲教協司徒華教育基金認可，被選為本年度司徒華獎老師組的得獎者；協助吳購入昆蟲上寫作課的生物科老師黃瑋俊，則因改裝舊貨櫃認養兩棲動物，在校內積極推廣創新環境教育，被選為司徒華獎新晉老師組得主。

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文。（鄧穎琳攝）

校長李建文讚其思維宏觀 商跨科合作改善教學

歷屆司徒華獎甚少有學校一年兩人獲獎。天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文對二人獲獎感興奮，感恩該校老師獲得肯定，他讚揚吳嘉恩教學思維多元，不局限本科，更希望提高校園的學習氣氛及德育教育，資歷深但重視團隊合作及感受，願意提攜後輩；且與家長及學生保持良好關係，努力值得肯定。

第九屆司徒華獎共有10名師生獲獎，每人可獲1萬元獎金及獎狀。第十屆司徒華獎正接受提名，將於本月31日截止，有興趣的公眾可提名好學生或好老師，為教育界注入正能量。