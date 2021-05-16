直擊台灣疫情｜台北周末冷清　居台港人：台灣人自律籲勿逃離避疫

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-16 17:50

台灣疫情持續蔓延，今日（16日）再新增206宗本土個案，連續4日單日確診數字創新高，台北及新北市已提升至三級防疫警戒。 以往的繁華鬧市，人氣食肆外大排長龍，有居台港人目睹台北市街頭變得一片冷清，當疫情殺入社區，夜市不再人頭湧湧，食肆內只有「小貓三四隻」。居住的城市變得陌生，但她認為台灣人自律性高，有人打算整個月不外出，亦有人網上呼籲不要逃往第二個城市避疫，相信做足個人保護，染疫風險不高。

▼5月16日 港人直擊台北市況▼

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港人：對疫情沒有太大擔憂

台灣中央流行疫情指揮中心今日公布新增206例本土個案，其中台北市個案佔近半。居於台北市中山區的楊小姐，去年初從香港到台灣工作，隨當地疫情反彈，行政院宣布台北及新北市升為三級防疫警戒，不同場所須實名登記，當地人一度搶購及囤積物資，網上瘋傳不少超市商品被搶購一空照片，她上周亦到超市購入即食麵、冰鮮食品等，預備應對未來兩周所需。她說，不少商家已迅速補貨，延長營業時間至凌晨12時，加上台灣有不少本土商品，不太擔心缺貨問題。

自疫情殺入社區，楊小姐說政府沒有宣布停工停課，但其公司已安排明日（17日）起實施在家工作兩星期。她認為即使政府沒有實施封城，但台灣人非常自律，甚至有人打算整個月不外出，甚少聽聞有人因限聚令而改為到空曠地方或朋友家中玩樂，亦有人主動在網上呼籲不要逃離到其他城市避疫，故她對疫情沒有太大擔憂。

▼5月16日 港人直擊超市情況▼

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台北市周末人氣食店無人龍

社區人人自危，楊小姐昨日在台北車站附近閒逛，以往的周末人多車多境況不再，人流較農曆新年時更少，地下街、夜市亦變得沉寂；以往人氣食店外長長人龍亦消失，即使如常營業，店內仍有不少空位，坦言是居台以來目睹這個城市最冷清的一面。

疫情來得突然，楊小姐未有急着要離開，但坦言港府早前曾宣布從台灣返港、已接種疫苗人士只需接受7天家居檢疫，認為該安排吸引，亦希望回港接種復必泰疫苗，順道探親，但目前港府重新收緊從台灣入境人士檢疫安排，只能繼續觀望疫情發展，等待更好的時機再回港。

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行走港台一年「疫監」80天 決打疫苗減日數

另一位在台灣工作的港人古先生，4月初離開台灣，先後回到澳門及香港，其中一個行程是接種復必泰疫苗。他說，過去一年港台兩邊走，累計檢疫日數超過80天，為了減少檢疫煩惱，加上認為復必泰疫苗較台灣接種的阿斯利康疫苗更安全，故選擇回來接種。

古先生原本預訂5月底的機票返回台灣，現在也稱要「睇定啲先」。他解釋，若公司安排在家工作，在港亦可如常工作，也減低染疫風險；但若台灣實施封城，稍擔心未能返台。不過，他認為台灣人口較香港多，今次確診比例仍不及香港，「對台灣唔係好擔心，始終台灣有好多城市，一日有200宗，對於香港一個小城市最高峰時一日都有百幾宗，確診比例未算好高，未去到擔心到唔返去（台灣）。」