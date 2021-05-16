台灣疫情｜港人探親後急撲酒店提早返家：怕遲啲要隔離21日

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-16 18:49

台灣疫情嚴峻，單日再破紀錄增加206宗本土確診個案。港府日前宣布收緊檢疫安排，台灣抵港人士必須在指定酒店強制檢疫14天，不能選擇居家檢疫，措施今日（16日）生效。 有返港人士形容，台灣疫情開始「升溫」，故急撲檢疫酒店返港，但直言選擇不多，「好難book，屋企人都癲」；亦有港人指，因為台灣兩日間確診個案急增，當地「突然間市面靜咗」，但認為情況不算恐慌。

港府日前宣布收緊檢疫安排，台灣抵港人士必須在指定酒店強制檢疫14天，不能選擇居家檢疫。（張浩維攝）

記者今午到機場視察，由早上起陸續由台北、高雄、台中的航班抵港，乘客完成檢測後，須經指定通道，再乘坐專車到檢疫酒店。

由台中返港的李小姐戴上眼罩防疫，形容台灣疫情近日升溫，「大家都開始知道好嚴重」，4月初因探望父親回家，因擔心隔離期會再延長至21日，故決定盡快返港。她說，由於港府突然宣布收緊檢疫安排，需急撲酒店，「少少唔方便，但公眾安全最緊要。」

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不過，她直言十分難才預訂到酒店，「好難book，屋企人都癲晒。」最終只剩下離家較遠的選擇，入住14日共1.6萬，抵港後約花了3小時等待檢測結果，才可步出機場。她認為，台中疫情較台北緩和，但整體較鬆散，「好多人唔戴口罩。」

由台北返港的潘先生指，早前因探望妻子返台，一早已計劃今日返港，「原本都係呢幾日返。」他說，昨日台灣本土個案急增180多宗，台北、新北變了3級警戒，「突然間市面靜咗」，有新聞報道指市面出現搶購潮。

潘說，由於早前已接種疫苗，故只需檢疫7日，約數千元，「都無辦法，疫情突然咁犀利。」他認為，港人抗疫逾一年，大家已習慣，亦未覺台灣目前情況恐慌，「我哋香港都恐慌咗好耐啦。」

另外，亦有留學生一早計劃好今日由台北返港，直言台灣近兩日疫情較嚴重，但未見市面上有搶購潮，亦未聞有同學因疫情返港，「香港同台灣都做得好。」對於要變成酒店檢疫，她則指不覺麻煩，「我鍾意住酒店多過住屋企。」