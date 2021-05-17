消委會｜40個芝士樣本12個出問題　食安中心：正跟進其中8個樣本

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-17 13:25

消委會早前測試市面上40款天然及加工芝士樣本，發現部分產品營養標籤標示值，與測試結果有差距，甚至檢出未有標示的防腐劑。食安中心今日（17日）回應指，已跟進了消委會轉介的12個樣本，認為4個樣本未有違例，已通知消委會調整報告結果，另已跟進另外8個樣本，如要求有關商戶停售涉事批次的產品等。

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食安中心回應指，已跟進消委會轉介涉及14項問題的12個樣本，在分析消委會測試結果時，除考慮法例訂明的規管容忍上限及相關條例，亦參考國際間做法，同時考慮消委會提供的測量不確定度，以判斷樣本是否違反相關規例。

消委會測試市面上40款天然及加工芝士樣本。（資料圖片）

食安中心：4個樣本無違例已通知消委會調整報告

中心認為，其中4個涉及5項問題的樣本未有違反相關規例，已通知消委會對報告作出調整，至於餘下涉及9個問題的8個樣本，中心已作出跟進。針對檢測不合格的跟進樣本，中心已公布相關檢測結果，並作出適當跟進，如要求有關商戶停售涉事批次的產品等，如有足夠證據，中心會提出檢控。

消委會月刊指，其中4款不涉違規樣本，包括Galbani水牛芝士（#1）、Essential Waitrose & Partners水牛芝士（#2）、Parmigiano Reggiano帕馬森芝士（#14）及Devondale高鈣加工芝士（#23）涉及的5項問題。

▼消委會測試40款天然及加工芝士樣本▼

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食物及藥物(成分組合及標籤)規例》（第132W章）規管包括預先包裝食物的成分組合及標籤，根據規例，任何人在香港出售預先包裝食物，除非獲得豁免，否則所有預先包裝食物所加上的標記或標籤須以中文或英文，或中英文兼用，列出食物名稱、配料表、保質期、特別貯存方式或使用指示的陳述、製造商或包裝商、重量或體積、能量值及營養素量等資料。

違反相關規例者可被判最高罰款5萬元及監禁6個月。業界亦可為非預先包裝食物提供產品資訊及營養資料，幫助市民作出知情選擇。