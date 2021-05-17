梁凌杰死因　消防員指梁曾猛力掙扎　無配合搶救下未能拉回平台

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-17 20:23

梁凌杰前年6月身穿寫有反修例標語的黃雨衣在太古廣場墮斃。死因庭研訊今（17日）續，消防員指出，事主手持𠝹刀對拯救者及被拯救者是為危險，可能𠝹斷救援人員身上救生衣所繫的救生繩。被事主甩開手的消防員稱他掙扎非常猛烈，並相信4名消防員能夠在他配合的情況下捉住他，該4名在平台欲挽回事主的消防員一致認為他無配合搶救。

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

消防員當時在圍板外候命

消防隊長王仕賢供稱，他案發時駐中區消防局，當日接報到場後，按督察梁宇熙要求，盡快展開救生氣墊在金鐘道，並設置高角度拯救系統，將兩個穩固點設於工作平台的左右兩方。他指，危站的黃色雨衣男子手持𠝹刀，對當時高空工作的人員構成威脅，可能𠝹斷他們身上救生衣所繫的救生繩，對拯救者及被拯救者是為危險。王和警方談判組制定策略，考慮到他持武器，消防不會上前搶救，而是遊說他放下𠝹刀。王仕賢和其他消防員在圍板外候命，避免在他視線範圍內出現刺激他。

消防隊長王仕賢稱，為怕刺激梁凌杰，當日消防員一直在圍板外候命，避免在其視線範圍內出現。(陳家怡攝)

跑到花槽見該男子已跨出鐵架

晚上8時50分，王獲知事主10分鐘後有機會放低𠝹刀，接受消防救援。他由圍板外左方走往右方花槽時，街上傳來「唔好啊」的叫聲，他跑到花槽目睹該男子跨出了鐵架和環抱欄杆。消防員隨即為穩固點設置相應加固點，幫談判組警員扣救生繩。王在左面梯間聽到嘈雜聲音，認為現場氣氛有變，事主有即時墮下風險，步上工作平台不見事主，發現他已墜落。

切割欄桿對救生墊造成風險

死因裁判官高偉雄提問時，王表示知悉氣墊被欄杆阻礙放置在行人路，王指出拆除欄桿需時50分鐘，若他期間墮樓，墮下約一至兩秒的時間難以疏散地面人員避開，故拆欄桿方法不可取，切割欄桿後的鋒利表面亦會對使用氣墊有風險。王認為將氣墊對正於事主下方擺放已是最合適的防禦保護。王稱在事主手持利器下，叫同袍不要貿然行動。

消防總隊目廖寶廸稱，覺得梁凌杰當時未有配合搶救，並有作反抗，否則4名消防員應能把他捉住。(陳家怡攝)

救援的首要條件是需放下刀

消防總隊目廖寶迪亦供稱，救援的首要條件是該男子先要放下𠝹刀。廖收到訊息指他將近9時會走下來，但只見原本坐下看手機的他，突然站立爬出工作平台。廖遂步近在他約一至兩米前，以腋下擱於鐵架，抱着鐵架時一隻手腕握着另一隻手腕，隱約可見其腳站在鐵架。廖着事主小心危險，他回道「走開」後，廖和同袍一度退後，再上前。

見事主伸懶腰意識到對方有點累

廖留意事主有伸懶腰動作，意識到他有點累，就問他「係咪有啲攰，不如上返平台先？」但沒有回應。廖以眼神點頭示意在附近的同袍徐煒烈準備拯救。廖上前及時捉住事主手腕，但他掙脫甩開，吊在半空搖搖欲墜，然後跌在行人路。片段可見4名消防員在平台欲挽回他，他的右手曾捉着棚架，右手先脫出黑色上衣，上衣吊着左邊腋下，其後衣服完全脫出，及後墮地。

事主猛烈掙扎故未能達預期效果

廖庭上表示：「覺得佢無配合搶救，因為佢掙扎、反抗，掙脫我隻手。」他指這些從高處墮下的個案都有掙扎和反抗，他形容事主掙扎「非常猛烈」，所以不能達到預期效果。高偉雄問及，如事主不作猛烈掙扎，4名消防員是否能夠捉到他，他答道：「無錯。」

梁凌杰從平台掉下的過程。(詳看下圖)

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另外3消防員認同事主無配合搶救

除了廖寶迪外，另外3名當時在平台行動的消防員也一致認為事主無配合搶救。消防員徐煒烈供稱事主態度軟化，他們獲指示預備帶他返去。消防員計劃先固定事主身體，再抽起他的褲頭及拉他入平台。廖示意後，徐步上外側的工作平台2，見環抱鐵架的事主一隻腳踏於隔着網的鐵架，另一隻腳則凌空。他有時垂頭，有時抬頭深呼吸，不時「郁身郁勢」，或會跣出去。

掙扎並揈開消防員的手

徐連衫捉住其手臂，但他掙扎揈開手。他上衣遭消防員扯起，該男子雙腳懸空的越跌越落。徐稱他的左手如不縮開，同袍可握緊其左手。徐覺得事主掙扎及不讓消防員拉上平台，導致拯救失敗。徐指，他和建築物甚近，認為他可捉住鐵架欄杆，但他沒配合。徐解釋，隊員透過操練培養默契，得悉點頭眼神等示意行動。

覺事主想跣自己出去

消防員鄺軍灝稱和前方的徐煒烈接近事主時，該男子沒有抗拒及顯現疲態，但鄺稱：「感覺佢想跣自己個人出去。」故執行緊急拯救，鄺捉住對方的上衣後，感覺他卻有意縮手。鄺抓住過他右邊褲頭，又說若可捉實其褲頭，絕對能把他扯上來。

想捉緊對方身軀時已墮下

消防員梁志榮指，事主爬出鐵架前曾望向步近的談判警員。梁和廖在事主首次叫行開時曾後退，其後見疲倦的他有不自然的動作，及「講嘢無咩氣」。得到廖指示救援，梁捉住事主左手手腕，惟不足一秒被甩開，梁想往下捉他身軀時，他已墮下。梁不排除因手滑而無法捉住事主，但覺得主要原因是他反抗。

研訊明天傳召總督察、署理助理消防區長及急症室醫生作供。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)

事發經過。(詳看下圖)