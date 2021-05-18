德勤辦公室變疫苗接種專區　逾170員工打復必泰　享一日有薪假

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-18 15:24

為鼓勵更多人接種疫苗，政府推廣外展接種服務。四大會計師樓之一的德勤為首間參與企業，外展團隊今（18日）早上起，陸續為該公司參加計劃的170多名員工接種。 德勤華南區主管合伙人歐振興指，今日有專業醫療團隊駐場，「由登記、輪候，打疫苗再到休息區，都係同外面疫苗接種中心一模一樣」；有接種員工則指，礙於工作繁忙，一直未有預約，認為計劃方便。

公務員事務局早前承認正與建造業界、顧問公司、公用事業機構等籌備及推行外展接種服務，預計本月中推行，服務由現時營運社區疫苗接種中心的醫療機構提供。

位於金鐘的會計師樓德勤是首間參與企業，外展團隊今早到辦公室，由早上10時起，為參加員工接種疫苗。

何先生認為在公司接種外除了方便，環境亦較中心舒服。（黃詠榆攝）

德勤華南區主管合伙人歐振興指，公司非常關注員工健康，4月份已積極與公務員事務局聯絡，探討外展疫苗計劃，經收集員工意願後，因較多人選擇接種復必泰疫苗，符合接種人數。

他指，今日有超過170名員工接種，認為反應算踴躍，員工接種後便可回家休息，獲一日有薪假期，第二針時間會特意安排於星期五，讓員工有足夠時間休息。

他形容，早前與政府一同商討計劃流程，「將疫苗中心接種流程，全套搬嚟辦公室」，今日有專業醫療團隊駐場，「由登記、輪候，打疫苗再到休息區，都係同外面疫苗接種中心一模一樣」，期望可推動更多員工接種。

接種第一劑疫苗的石小姐指，早前已希望接種疫苗，但礙於工作繁忙，一直未有預約，「人係有惰性，始終都係行唔到第一步」，故公司參與外展疫苗計劃後，便報名打針，感到安排十分方便，加上團隊一起接種，氣氛更好。石指，接種前關注私隱問題，今日分開3個會議室去注射，故感到十分滿意。

同樣接種第一劑疫苗的何先生指，因患有食物敏感，今日接種前有醫生評估狀況，接種後在休息室等了30分鐘，未有任何異樣便可離開。他認為，在公司接種除了方便，環境亦較中心舒服，「安全感大啲。」

聶德權︰籲不同界別和行業鼓勵員工踴躍接種疫苗

公務員事務局局長聶德權今日亦到德勤視察，他說，國際專業服務企業職員經常要到海外工作和參加會議，但海外疫情仍然嚴重，接種疫苗十分重要，既能保障職員健康，亦讓企業可正常運作。

他呼籲不同界別和行業的相關企業和團體鼓勵員工踴躍接種疫苗。除社區疫苗接種中心，相關企業和團體若有足夠接種疫苗的員工數目，和足夠的合適地方和空間，可利用疫苗接種外展服務。企業和團體可於星期一至五，上午9時至下午6時致電外展接種服務熱線3904 1490安排外展服務。

中大︰員工可於工作時間內接種疫苗

另外，中文大學昨日（17日）亦宣布，員工可以於工作時間內接種疫苗，並向所屬部門申請暫時離開工作崗位赴約；如接種疫苗後有需要，例如有輕微發燒情況，也可以申請假期休息。