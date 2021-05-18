增一宗輸入涉42歲印度男船員　周日乘卡塔爾航空抵港

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-18 16:10

本港疫情漸趨穩定，衞生防護中心公布，截至今日（18日）凌晨只有一宗輸入個案，涉及一名42歲印度來港男子，他是一名船員，沒有本地新增個案，連續兩日本地零確診，累計個案達11,827宗。

衞生防護中心表示，5月18日錄得1宗新增輸入個案，涉及一名42歲男船員。（高仲明攝）

衞生防護中心表示，新增輸入個案是一名42歲男子（確診編號：11,827）。他本身是船員，在5月16日從印度乘卡塔爾航空（QR818）抵港。

他沒有病徵，原定乘點對點專車與其他船員換班，惟來港檢測呈陽性，其後確診，須待進一步檢測結果確認是否涉及變種病毒。衞生防護中心仍在調查他有否其他同行人士。

港府早在今年2月20日收緊船員免檢疫來港要求，所有人須接受「檢測待行」。（資料圖片）

換班船員須檢測待行 點對點專車往來船舶及機場

港府早在今年2月20日收緊換班船員等免檢疫人士來港要求。過去21天曾逗留在中國以外，須來港換班的船員，須持有來港前72小時內的陰性檢測結果，又或抵港後由船公司安排認可機構進行檢測，憑陰性結果放行。

而在接受病毒檢測及辦理入境手續後，船員須直接經由專屬檢疫通道前往指定候車處，乘搭船公司或代理安排的點對點交通，前往船舶。不論是抵港或離港船員，只可往來船舶及機場，不得在市區停留或使用公共交通工具。

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