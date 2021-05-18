新冠疫苗｜周一6人打針後送院　26歲女子抽搐需留院觀察

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-18 22:21

政府公布，周一（17日）有6宗接種新冠疫苗後送院個案，包括一名接種復必泰抽搐送院的26歲女子，她情況隱定但需留院觀察。有兩人經診症後不遵從醫生勸告自行出院，分別是一名接種第二劑復必泰後出疹的28歲女子，以及一名接種第一劑復必泰後左手及腳麻痺的52歲婦人。 政府數字顯示，疫苗接種計劃開展至今，接種劑數首突破200萬劑；有約119萬名市民接種第一劑疫苗，包括約51.5萬人接種科興疫苗，約67.9萬人接種復必泰疫苗。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

政府指，周一有6宗接種新冠疫苗後送院個案，其中3人已經出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，6人均接種復必泰。當中需留院觀察的個案，涉及一名接種第一劑復必泰的26歲女子，她因抽搐送院，情況隱定但需留院觀察。

（政府新聞處）

兩人不遵從醫生勸告自行出院

另有兩人送院經診症後不遵從醫生勸告自行出院，分別是一名接種第二劑復必泰後出疹的28歲女子，及一名接種第一劑復必泰後左手及腳麻痺的52歲女子。

接種劑數首突破200萬劑

政府表示，疫苗接種計劃推行82日以來，政府表示已為市民接種共約2,010,300劑疫苗；至今已為約1,193,600名市民接種第一劑疫苗，包括約515,100名接種科興疫苗，約678,500名接種復必泰疫苗；約816,700名市民已接種第二劑疫苗。

今約1.2萬人預約打針

當局數字顯示，截至今晚（18日）8時的過去24小時，約有25,900名市民接種疫苗，包括約有5,200名市民接種第一劑科興疫苗，約有4,400名市民接種第二劑科興疫苗；約有7,800名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有8,400人。社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%，接種復必泰疫苗的整體接種率則亦約為96%。

同期，約有12,200名市民在網上預約接種疫苗，約3,800名市民在網上預約接種科興疫苗，以及約8,400名市民預約接種復必泰疫苗。