海外醫生︱陳沛然指執業試是一國兩制下安排　駁斥張宇人言論

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-19 11:14

政府提出修例，以「特別註冊」方式引入海外醫生，在新制度下，將設立一個新的「特別註冊委員會」去制訂認可的海外醫學院名單，這些院校畢業的醫生便有機會免試在香港正式執業。 醫學界立法會議員陳沛然今天（19日）在商台節目表示，香港沒有資格考核外國的院校，只能「佢話得就要得」，難以進行任何有水平的考核，而且在港府的官方說法下，委員會不是用作把關，只是用作審查院校資格。他又認為日後制訂名單時，難以將內地院校排除在外。 而公共醫療醫生協會會長馬仲儀就指出，日後如發現海外醫生能力不足，也難以決定是否有權不通過其評核，因為等同於斷絕了他來港執業之路，又不知道是否需向政府解釋原因。

政府即將修例，以「特別註冊」方式引入海外醫生，在新方案下，海外醫生需在公營機構工作最少五年。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

醫學界立法會議員陳沛然在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，本港讓非本地醫生應考的執業資格試，在背景上是因為回歸前本港使用英聯邦互認院校，只是1997年回歸後本港不可只有外國勢力，故要推出資格執業試，內地醫生亦因而可被引入，是一國兩制下才有專業評核試的安排，但現在這制度又再度消失。

陳沛然強調，香港沒有資格考核外國的院校，只能「佢話得就要得」，難以進行任何有水平的考核。他另外提到，在港府的官方說法下，「特別註冊委員會」不是用作把關，只是用作審查院校資格。他認為，現時新加坡的認可名單有內地院校，相信香港日後亦沒理由將內地排除在外，「香港有何資格將他們排除在外？」

醫學界陳沛然認為日後制訂名單時，難以將內地院校排除在外。（資料圖片／李澤彤攝）

對於一直積極推動海外醫生註冊條例的自由黨議員張宇人呼籲本港醫生「收手」，不要阻撓輸入海外醫生，陳沛然反駁指：「本港的政治現實下，政府想做甚麼都可以，我們有何可以出手？」他批評張宇人說話不顧現實，批評他不需要提出有關言論。

在新制度下，一個海外醫生能否獲得正式註冊，需視乎他工作的機構評核結果。馬仲儀在港台節目《千禧年代》表示，現時公立醫院評核在職員工時，主要審視其工作效率、與同事合作情況等，而非評估員工的知識範疇。她指出，現時醫管局會中止一個員工的合約，大多是因該名員工犯下大錯，又或者長時間改善不到自己的問題，故此絕少解僱人，她認為日後若海外醫生跟不上進度，如不通過他的評核，就等同斷絕了他來港執業之路，責任不同，又不知道是否需向政府解釋原因。

馬仲儀指出，日後如發現海外醫生能力不足，也難以決定是否有權不通過其評核。（資料圖片／羅君豪攝）

至於專科培訓方面，作為中層醫生的馬仲儀指出，公立醫院工作繁忙，現時已需同時工作及「帶多個同事」，部分專科要求導師和學生比例是一比二，擔心如果新方案吸引到數以千計的醫生回港，難以有人手去培訓海外醫生，而且不少中層醫生離職，部分專科的手術名額更是有限，日後需再評估如何設立培訓制度及處理融合問題。

對於認可院校名單如何制訂，馬仲儀批評政府無講清楚整套準則及寫入法例，難以評價，但指出即使有中國內地醫學院以英語作教學語言，香港醫生接觸這些院校的畢業生時，卻發現他們書寫英文是可接受，但臨床英語則仍有困難。相反，有國內醫生進修及考香港的執業試，最後合格，「有考試大家咪知你得唔得囉！」

政府即將修例，以「特別註冊」方式引入海外醫生，在新方案下，海外醫生需在公營機構工作最少五年。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

特別註冊委員會無人由選舉產生，馬仲儀稱現時的委員名單是醫學界的翹楚，但質疑他們脫離前線已久，能否了解前線醫生的聲音。她稱，政府現時推出的方案與2月時的差不多，但就增加了醫委會成員，不過卻需由特首委任入新的委員會，她強調醫委會本身已有一半委員是委任產生，現時政府在這些人當中「再挑選」，以致新的委員會缺乏各層面聲音，認為政府應接納所有醫委會委員都有資格加入新的委員會。